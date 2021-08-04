威朋持續開拓亞洲市場 在沖繩設全球第8處據點

本土新創、亞洲大數據業者Vpon威朋持續積極拓展亞洲市場，宣布在日本沖繩那霸市開設新據點，是Vpon威朋大數據集團的第8個據點。Vpon威朋目前在日本已擁有東京、大阪兩個據點，看準沖繩的觀光旅遊發展蓬勃， Vpon威朋期望能透過完整的數據資源及分析技術，提供更精準的旅客數據洞察及旅遊路線趨勢分析，順勢帶動與日本政府的合作，進一步擴展日本市場版圖。

受到疫情影響，全球衍生出「新常態」生活模式，改變旅遊觀光業的經營型態，沖繩近期積極推出工作與度假結合的新生活方式—邊工作邊度假(workcation)，主打遠離城市的喧囂，享受豔陽與海灘，在輕鬆愜意的環境下工作。Vpon威朋也會將這些「新常態」生活方式導入內部系統，進行有效數據監測及分析。

Vpon威朋已有東京、大阪、台北、香港、深圳、新加波、曼谷7個據點後，現今加入沖繩為第8個服務據點。沖繩擁有豐富的旅遊資源及人文景觀，是熱門旅遊觀光勝地，其北部地區及西表島憑藉著豐富自然景觀資源及生物多樣性，於今年7月被聯合國教科文組織列為世界自然遺產。Vpon威朋表示希望未來能協助沖繩觀光產業進行數位化轉型，以應付疫後新生活。