泰豐要賣百億土地 南港砸15.5億元阻止

泰豐輪胎（2102）百億元土地開發案出現重大變局，在法院裁定後，南港（2101）將出資15.5億元阻止泰豐公司出售公司兩筆共百億元的土地。依據智慧財產及商業法院4日對南港對泰豐輪胎土地標售聲請案的裁定，南港只要繳交15.5億元，就可以阻止這項土地處份案在3年又1個月內期間出售。

智慧財產及商業法院指出，依系爭股權標售底價100.44億元、訴訟所需期間約為3年又1個月、法定利率為年息5%估算，酌定聲請人以15億5,000萬元供擔保後，禁止相對人於兩造間之本案訴訟確定前，執行系爭6月15日決議及系爭標售公告所示公開標售系爭股權之所有程序（含開標、決標）、後續簽約及履約交割行為。

南港與泰豐輪胎的經營權之爭多次出現重大轉折，目前主張改選泰豐董事的市場派已取得過半的股權聯署，預計在10月中召開股東臨時會，並將在屆時全面改選董事，被認為泰豐的經營權即將易手。但在此期間，泰豐公司已著手進行公司旗下兩筆重要土地的處分，即可能在改選前完成處分，南港為了阻止泰豐公司處分土地，透過法侓程序，阻止這項出售案。

南港公司表示，接下來就是趕快繳交15.5億元，完成相關法律程序，阻止土地在不合適的時機下被出售。