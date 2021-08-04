光菱提高對東友收購價21元 高於安富國際

東元（1504）黃家父子相爭持續展開延長賽。菱光（8249）董事長黃育仁旗下企業光菱電子剛剛宣布，將對東友科技的收購價提高到每股21元，高於父親的20.5元。菱光近期也積極增加收購東友股權，持股比率已經到了13.59%。

東元集團會長黃茂雄主導安富國際，收購黃育仁主導的東友股權，近期價格提高到20.5元，已經達到5%的最低收購門檻。安富國際收購時間到8月5日，但因為光菱收購時間到9月，安富極有可能延長收購期限。

因應黃茂雄陣營以鈺叡公開收購菱光、以安富國際公開收購東友等兩線攻勢，黃育仁也積極找資金外援。菱光近期宣布要以現增私募方式引進策略性投資人、增加對東友持股，積極穩定菱光、東友以及光菱。

東元今年7月23日全面改選董事後，黃育仁陣營在11席中搶得三席，但其中兩席是東友、光菱法人代表。東元股東會也決定要繼續收購東友與菱光，結束交叉持股狀況，若取得股權過半，黃育仁陣營的三席可能兩席不保。

光菱剛剛宣布，董事會今天決議通過提高公開收購東友價格至21元，收購截止時間至今年9月10日止，盼股東及投資人能積極參與應賣。光菱表示，若應賣股數達預定最高收購數量22,508,000股，本次公開收購之收購總金額約為4.72億元，最低收購數量則是5,626,829股（約相當於東友科技全部股份總數之5%）。