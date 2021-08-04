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輸台中高鐵娛樂城傳新壽要申訴：也評估其他標的

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

交通部鐵道局今（4）日公告高鐵台中車站開發經營案，也是台中高鐵「超級娛樂購物城」BOT案，由廣三崇光國際開發、桂亞國際兩公司合組的第一大國際開發股份有限公司，取得最優申請人資格，及辦競爭者新光人壽。傳出新壽不滿，喊出要申訴，希望了解決標得依據以及公開相關評分結果。

據了解，新壽認為，８月２日才簡報相關規劃，今天一早交通部鐵道局就公布結果，這次新壽結合新光三越展現誠意，卻輸得不明不白，希望可以爭取申覆機會。但新壽目前未表示進一步評論。

台中高鐵「超級娛樂購物城」BOT案位於高鐵台中站4.8萬坪土地，是交通部鐵道局三大旗艦招商計畫之一，也是目前最大公部門招商案，位於高鐵台中站前第一排，擁有高鐵、台鐵以及台中捷運綠線三鐵共站優勢。

至於高鐵桃園站最大商業用地開發案啟動，10.7公頃事業發展用地，將以設定地上權七十年方式辦理招商，新壽是否會有興趣？新壽回應，任何合適的標的都會評估，但至於投標與否，要看市場環境以及財務需求而定。

高鐵 新壽 鐵道

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