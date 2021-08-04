疫情降級房地產甦活 高雄浤圃、揚基建設各為新案動土

國內疫情警戒剛降回2級，沈寂數月的房地產業開始甦活，看好市場剛性需求，高雄包括浤圃建設及揚基建設今天都為新案動土，其中浤圃建設新庄案鄰近漢神巨蛋商圈，延續先前當地另一案星潮style快速完銷氣勢，這次盼再下一城。清景麟建築團與三地集團合組的揚基建設則在左營明德國小正對面推出地上權透天建案「名人居」，每戶2800萬元起跳，標榜「共享」的核心價值，只賣至親好友。

浤圃建設今天動工的「新庄案」，位在左營區至真路及華夏路口，是以「新庄段」危老大樓改建成地下6樓，地上27樓的超高大樓建案，採先建後售，預計2025年完工，單案銷約35億，估計將來成交價有機會站上3字頭。

浤圃建設總經理蘇姿菁表示，新庄案距漢神巨蛋僅700公尺，周邊有微笑公園、瑞豐夜市、自由黃昏市場與捷運巨蛋及生態園區站，10分鐘可達高鐵左營，共建231戶，以2至3房為銷售主力。

漢神巨蛋商圈附近房價近年微幅成長，銷售中的大樓預售案，有些一坪已開到35萬以上，當地目前建案珍稀，成交價還有上揚的空間。

清景麟建築團隊與三地集團合組揚基公司， 去年以9千多萬向國財署標得772.28坪建地推出自建案「名人居」，清景麟建築團隊總經理杜昀容說示，「名人居」規劃13戶電梯透天別墅，並有一棟獨立會館，地坪從34坪到43坪，建坪從101坪到107坪，每戶售價從2800萬元起跳。總銷5.5億，只賣至親好友。

左營軍區一帶擁有綠蔭優質環境，十多年前軍方陸續釋出眷改基地，明德國小一帶吸不少建商進駐，包括華友聯集團、巴巴事業均推案，如今揚基建設再投入開發透天別墅群，名人居社區內特別規畫一棟公設會館，設有游泳池、健身房、撞球室、紅酒會館與宴會廳，是依清景麟董事長林聰麟強調的「共享」理念，規畫設計。期待住戶帶著對未來的想像、可共享的資源入住。