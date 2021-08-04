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家樂福：四年後將不販售任何籠飼蛋

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
家樂福今（4）日與台灣動物社會研究會共同宣布，四年後，也就是2025年，將只販售「非籠飼雞蛋」，未來有望成為首家，不再銷售任何「籠飼蛋」的零售通路。家樂福／提供
家樂福今（4）日與台灣動物社會研究會共同宣布，四年後，也就是2025年，將只販售「非籠飼雞蛋」，未來有望成為首家，不再銷售任何「籠飼蛋」的零售通路。家樂福／提供

家樂福今（4）日與台灣動物社會研究會共同宣布，四年後，也就是2025年，將只販售「非籠飼雞蛋」，未來有望成為首家，不再銷售任何「籠飼蛋」的零售通路。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，近年家樂福推動食物轉型計畫，2018年與台灣動物社會研究會合作，提出「非籠飼雞蛋承諾」，除了設置非籠飼雞蛋專區之外，家樂福自有品牌採用平飼雞蛋，以及家樂福自有農產品的認證系統「家樂福嚴選」也採用放牧雞蛋。

另外，家樂福併購頂好，轉換成家樂福超市後，所有分店也陸續成立「非籠飼雞蛋」專區，其中Jasons Market的101分店，已在今年6月停止銷售籠飼雞蛋，成為全台第一家只販售「非籠飼雞蛋」的超市。

蘇小真說，目前非籠飼雞蛋，占總蛋品業績為從原先的4%，提升至20%，而家樂福自有品牌雞蛋整體銷售近四成是非籠飼雞蛋。今年疫情期間，非籠飼雞蛋更是供不應求。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，有動物福利，人們才能吃到健康的蛋。因為養在籠子的雞，飼養空間約莫在A4紙張大小的窄小籠子，2至4隻雞被關在一起，窄小的空間讓，牠們互相踩踏，多數的雞一輩子不曾踏上地面，母雞終生被迫不斷下蛋，無法展現任何自然行為。

她表示，很多人認為非籠飼雞蛋價格較高，但其實友善飼養的蛋，和籠子蛋價格一樣，落在十元上下。

雞蛋 家樂福

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