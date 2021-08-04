大億受惠全球車市回春 看好今年外銷車燈銷售將復甦

國內汽車OEM車燈龍頭廠大億，今天股東會通過配發1.3元現金股利。展望新年度，受惠於後疫情時代全球車市開始回春，今年內、外銷可望有不錯表現，業績表現有信心比去年好。

針對今年營運展望，大億表示，積極拓展海內外業務，強化生產管理系統及生產技術能力，建構零浪費工廠，依車廠計劃規劃推估，預期國內車今年的國內汽車銷售台數約為45萬到46萬輛與去年相當，但外銷市場復甦業績可望有明顯幅度的成長。

在新冠肺炎(COVID-19)疫情的衝擊下，全球汽車產業受到不少的影響，儘管台灣防疫得宜，然而上半年受到全球經濟大幅衰退拖累，大億上半年外銷訂單也大幅減少，以致109年整體營收較108年下滑11%，稅後純益為1.59億元，每股稅後純益為2.1元。

在外銷方面，除繼續爭取小糸集團的海外訂單外，將持續開拓北美以及歐洲市場新客戶，爭取更多新車型燈具、模具訂單，此外，大億更不斷進行各項成本合理化的改善活動，提升生產效率，降低生產成本，積極投入研發創新外，搶攻市場商機。