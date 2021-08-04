快訊

直播／戴資穎、麟洋配返台 4架幻象戰機伴飛迎國手

疫苗平台明早重啟 第五輪開打莫德納快預約

大億受惠全球車市回春 看好今年外銷車燈銷售將復甦

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

國內汽車OEM車燈龍頭廠大億，今天股東會通過配發1.3元現金股利。展望新年度，受惠於後疫情時代全球車市開始回春，今年內、外銷可望有不錯表現，業績表現有信心比去年好。

針對今年營運展望，大億表示，積極拓展海內外業務，強化生產管理系統及生產技術能力，建構零浪費工廠，依車廠計劃規劃推估，預期國內車今年的國內汽車銷售台數約為45萬到46萬輛與去年相當，但外銷市場復甦業績可望有明顯幅度的成長。

在新冠肺炎(COVID-19)疫情的衝擊下，全球汽車產業受到不少的影響，儘管台灣防疫得宜，然而上半年受到全球經濟大幅衰退拖累，大億上半年外銷訂單也大幅減少，以致109年整體營收較108年下滑11%，稅後純益為1.59億元，每股稅後純益為2.1元。

在外銷方面，除繼續爭取小糸集團的海外訂單外，將持續開拓北美以及歐洲市場新客戶，爭取更多新車型燈具、模具訂單，此外，大億更不斷進行各項成本合理化的改善活動，提升生產效率，降低生產成本，積極投入研發創新外，搶攻市場商機。

大億

延伸閱讀

全球車市復甦！可望成下半年行情主軸 這11檔零組件廠營運看俏

外資看好ABF載板價格看漲 調高南電、景碩目標價

環球晶展望佳 外資目標價喊上1,200元

外資看好半導體旺到明年 聯電開盤攻上60元

相關新聞

陶朱隱園實品屋完工 符合范蠡精神才能參觀

中華工程（2515）今天舉行股東會表示，近年已成功轉型為不動產建設開發，以興建好宅為建築品牌，除銷售中的陶朱隱園、中工耘...

永康精忠二村都更上月啟用 南市府：市庫省約10億

南市府推動辦理永康區精忠二村都市更新案，今年7月完工並啟用，為地方提供新設道路與68格位停車場，台南市政府表示，配合後續...

文姿云明東奧出戰 贊助商Visa盼順利奪金

今年東京奧運被譽為具有奪金機會的文姿云，出戰的女子55公斤級對打明天進行。她今年入選2020東京奧運「Visa代表隊」，...

靠阿爸賣牛籌學費 多年後真相曝光 是父親為崧騰董座張俊雲留的老本

叭、叭！響亮的喇叭聲，宣示著由台東前往高雄的金馬號即將啟程，3個小時的路程，載著的不只出外人，還有當年僅16歲的崧騰企業董事長張俊雲。

全球車市復甦！可望成下半年行情主軸 這11檔零組件廠營運看俏

疫情以來，電子產業業績表現普遍亮眼，主要是來自疫情所導致的產品加速升級與反彈的需求；但需求擴張的速度太快，供給面無法滿足實際需求，追根究柢還是因為上半年缺料狀況緊繃所致。這樣的情形，尤其以半導體業最為嚴重，大多數供應鏈都面臨「有單沒料」的尷尬情形。

租屋不踩雷 暨大生開發智慧租屋系統惡房東退散

赴外地求學，最怕租屋資訊與實際狀況有落差，導致租屋踩雷，國立暨南國際大學資工系學生蔡姿瑩為此開發「整合Web社群租屋資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。