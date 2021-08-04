機車駕訓補助 北市再加碼共享機車優惠及購車禮

凡年滿18歲考照年齡，自2021年1月1日起至2021年12月10日止，於本市大台北駕訓班、福安駕訓班、聯合駕訓班或華豐駕訓班等四家普通重機駕訓班完成普通重型機車駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即能享有補助訓練費1,300元，為鼓勵民眾參加機車駕訓，臺北市再加碼提供優惠方案，提供共享運具優惠及電動機車購車禮，還有免費停車月票，歡迎民眾踴躍報名參加。

依2020年之交通事故資料顯示，A1類交通事故計有60件死亡60人，受傷33,785人，其中18-25歲年輕機車騎士死亡13人，受傷9,682人，占整體交通事故死傷人數約28.6%，再分析18-25歲機車族車禍主要肇事原因，前3名為未注意車前狀況(8.9%)、超速失控(5.1%)與未依規定讓車(2.7%)，與自身駕駛行為息息相關，機車安全已為社會重視及關切課題，據台北市政府警察局交通警察大隊事故資料統計自行考取駕照平均事故率為4.88%，若經駕訓後平均事故率則降低為1.96%，顯示透過機車駕訓增加駕駛人交通安全觀念與技巧，對減少交通違規及降低肇事率確有成效。

交通局表示，至普通重機駕訓班完成普通重型機車駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即能享有交通局補助訓練費1,300元。除了補助費用好康外，北市共享業者、電動機車業者及臺北市停車管理工程處也共同響應推動交通安全，為鼓勵民眾參加機車駕訓，「WeMo Scooter」、「iRent」與「GoShare」等三家業者提供優惠方案，即日起至北市四家普通重機駕訓班上課，可享各共享業者騎乘金與騎乘時數優惠方案，另外至電動機車業者門市購車即可享有購車禮，加上北市停管處提供每人一次機車路邊停車月票等多項優惠好康，詳情請參閱交通局官網https://www.dot.gov.taipei/Content_List.aspx?n=3C554F5F7D7C0995，數量有限，送完為止。好康不斷，還在等什麼，趕快至駕訓班報名吧。