快訊

獎金榜／中華隊好棒！27位選手拿走1.6億國光獎金

伊朗就是海賊王？美軍出動監控疑遭綁架的「瀝青公主號」

機車駕訓補助 北市再加碼共享機車優惠及購車禮

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

凡年滿18歲考照年齡，自2021年1月1日起至2021年12月10日止，於本市大台北駕訓班、福安駕訓班、聯合駕訓班或華豐駕訓班等四家普通重機駕訓班完成普通重型機車駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即能享有補助訓練費1,300元，為鼓勵民眾參加機車駕訓，臺北市再加碼提供優惠方案，提供共享運具優惠及電動機車購車禮，還有免費停車月票，歡迎民眾踴躍報名參加。

依2020年之交通事故資料顯示，A1類交通事故計有60件死亡60人，受傷33,785人，其中18-25歲年輕機車騎士死亡13人，受傷9,682人，占整體交通事故死傷人數約28.6%，再分析18-25歲機車族車禍主要肇事原因，前3名為未注意車前狀況(8.9%)、超速失控(5.1%)與未依規定讓車(2.7%)，與自身駕駛行為息息相關，機車安全已為社會重視及關切課題，據台北市政府警察局交通警察大隊事故資料統計自行考取駕照平均事故率為4.88%，若經駕訓後平均事故率則降低為1.96%，顯示透過機車駕訓增加駕駛人交通安全觀念與技巧，對減少交通違規及降低肇事率確有成效。

交通局表示，至普通重機駕訓班完成普通重型機車駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即能享有交通局補助訓練費1,300元。除了補助費用好康外，北市共享業者、電動機車業者及臺北市停車管理工程處也共同響應推動交通安全，為鼓勵民眾參加機車駕訓，「WeMo Scooter」、「iRent」與「GoShare」等三家業者提供優惠方案，即日起至北市四家普通重機駕訓班上課，可享各共享業者騎乘金與騎乘時數優惠方案，另外至電動機車業者門市購車即可享有購車禮，加上北市停管處提供每人一次機車路邊停車月票等多項優惠好康，詳情請參閱交通局官網https://www.dot.gov.taipei/Content_List.aspx?n=3C554F5F7D7C0995，數量有限，送完為止。好康不斷，還在等什麼，趕快至駕訓班報名吧。

駕訓班 電動機車 駕照

延伸閱讀

疫情在家 北市婦幼隊提醒兒少性剝削的「數位犯罪」

北市補教業疫苗再等等 教育局：此次多為預約平台市民

北市動物園台灣月桃倒一片 因為雲豹愛死它

高雄特殊交友圈確診者曾到北部開趴 北市：有掌握聯繫

相關新聞

靠阿爸賣牛籌學費 多年後真相曝光 是父親為崧騰董座張俊雲留的老本

叭、叭！響亮的喇叭聲，宣示著由台東前往高雄的金馬號即將啟程，3個小時的路程，載著的不只出外人，還有當年僅16歲的崧騰企業董事長張俊雲。

全球車市復甦！可望成下半年行情主軸 這11檔零組件廠營運看俏

疫情以來，電子產業業績表現普遍亮眼，主要是來自疫情所導致的產品加速升級與反彈的需求；但需求擴張的速度太快，供給面無法滿足實際需求，追根究柢還是因為上半年缺料狀況緊繃所致。這樣的情形，尤其以半導體業最為嚴重，大多數供應鏈都面臨「有單沒料」的尷尬情形。

陶朱隱園實品屋完工 符合范蠡精神才能參觀

中華工程（2515）今天舉行股東會表示，近年已成功轉型為不動產建設開發，以興建好宅為建築品牌，除銷售中的陶朱隱園、中工耘...

永康精忠二村都更上月啟用 南市府：市庫省約10億

南市府推動辦理永康區精忠二村都市更新案，今年7月完工並啟用，為地方提供新設道路與68格位停車場，台南市政府表示，配合後續...

文姿云明東奧出戰 贊助商Visa盼順利奪金

今年東京奧運被譽為具有奪金機會的文姿云，出戰的女子55公斤級對打明天進行。她今年入選2020東京奧運「Visa代表隊」，...

租屋不踩雷 暨大生開發智慧租屋系統惡房東退散

赴外地求學，最怕租屋資訊與實際狀況有落差，導致租屋踩雷，國立暨南國際大學資工系學生蔡姿瑩為此開發「整合Web社群租屋資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。