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名媛富婆趁疫搶進兩豪宅 專家：精打細算

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
One Park Taipei信義聯勤。記者游智文／攝影
One Park Taipei信義聯勤。記者游智文／攝影

實價揭露，大安區指標豪宅「One Park Taipei信義聯勤」睽違半年出現第一筆交易，6月成交11樓，總價3.6億元、每坪239.9萬元，買家是住台北市的林女士，無貸款買進。

同樣也是女性無貸款購入豪宅的案例，另外大直豪宅「西華富邦」，6月成交31樓戶，總價3億190萬元、每坪205萬元，共177.27坪，買家也是女性，為住在新北的林姓女士，她原本也持有大直名宅，對大直可說是情有獨鍾。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei信義聯勤」戶戶總價３億起跳，揭露至今21筆有12筆是無貸款，且多半集中在2019年後現金買入，近三年無貸款交易佔七成，堪稱吸鈔率最高的豪宅。

其他包括琢白、和平大苑、西華富邦，無貸款交易也頗多，顯示指標性豪宅的對富豪的吸引力。

張旭嵐表示，這次最新成交的「One Park Taipei信義聯勤」11樓，比起兩年前同樓層鄰居以每坪250.75萬元購入，這次的買家以239.9萬元買進，單坪便宜11萬元，可說是精打細算。

至於「西華富邦」31樓戶，單價205萬元，站穩高樓層的200萬俱樂部行情，不過對照上下樓層鄰居的交易紀錄，近年成交價落在210~258萬元左右，這次買家單坪至少也便宜了5萬元。

張旭嵐表示，買方除了偏愛該豪宅的環境及代表性之外，也趁國內5、6月疫情爆發時，多數人不敢出門看房之際，大膽看屋進場，再加上已對此豪宅有不少資訊掌握度，在不用頻繁進出社區看屋之下，更有談價籌碼。

張旭嵐觀察，近期豪宅市場出現不少女買家，除了富豪以家人名義置產外，也不乏女企業家、名媛積極自購豪宅，凸顯台灣資金豐沛，及女性獨立自主的一面。

豪宅 富邦 疫情

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