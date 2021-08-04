文姿云明東奧出戰 贊助商Visa盼順利奪金

今年東京奧運被譽為具有奪金機會的文姿云，出戰的女子55公斤級對打明天進行。她今年入選2020東京奧運「Visa代表隊」，成為Visa贊助的奧運選手之一，Visa今表示，期待看到文姿云在東京奧運勇奪佳績。

Visa表示，文姿云目前是世界排名第二的空手道選手，她相繼於2014年、2018年獲得亞洲運動會空手道比賽55公斤級金牌，為亞運史上首位空手道女子第二量級連霸紀錄的第一人，近年她在國際賽事表現十分亮眼，三度奪得亞洲空手道錦標賽金牌外，更於亞洲運動會55公斤級奪冠，被視為本次東奧奪牌大熱門，除期待看到文姿云於東京奧運勇奪佳績外，更將持續協助她在世界運動舞台發光發熱。

Visa從1986年以來是奧運和殘奧官方支付技術合作夥伴，長期致力於協助運動員在賽場內外取得成功，自2000年 「Visa代表隊」計畫推出後，Visa已支持超過500名奧運和殘奧選手。2020東京奧運「Visa代表隊」總共囊括102名運動員，包含54個市場和28項運動。其中，亞太地區共28名奧運和殘奧「希望之星」入選東京2020「Visa代表隊」，當中包括文姿云。

文姿云預計於明天下午4點出賽，目前正積極備戰中。