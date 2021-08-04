中租保護員工 提供防疫險、支薪疫苗假
新冠肺炎疫情隨著病毒變異，反覆變化。為防護員工健康，中租企業（5871）為員工加保防疫險，因新冠肺炎匡列隔離或住院治療都可獲得保障，也提供支薪接種假，鼓勵員工接種新冠疫苗。
中租企業表示，為台灣近4,000名員工、派外人員與隨行眷屬，投保防疫險，包含隔離費用保險金最高新台幣2萬元，法定傳染病關懷保險金最高5萬元，以及住院日額保險金、入住負壓隔離病房或加護病房保險金最高9萬元。
為了防疫，中租企業也發送每名員工防疫物資包，包括抗菌口罩、抑菌噴霧與葉黃素、益生菌等保健食品，價值逾3000元，以維護員工健康。
中租企業同時整合旗下企業資源，提供「仲安家」防疫產品，「晶贊宴會廣場」節慶食品，與「成旅觀光」免費住宿，以行動力挺警消與醫護人員；並與投資單位「保生國際生醫」，合作捐贈covid-19檢測儀器與耗材，支持醫療機構，守護社區安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言