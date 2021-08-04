中租保護員工 提供防疫險、支薪疫苗假

疫情以來，電子產業業績表現普遍亮眼，主要是來自疫情所導致的產品加速升級與反彈的需求；但需求擴張的速度太快，供給面無法滿足實際需求，追根究柢還是因為上半年缺料狀況緊繃所致。這樣的情形，尤其以半導體業最為嚴重，大多數供應鏈都面臨「有單沒料」的尷尬情形。

2021-08-04 13:14