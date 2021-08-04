DHL國際快遞訂購Eviation 首架全電動貨機寫歷史

全球國際快遞品牌DHL 國際快遞 (DHL Express)和位於西雅圖的全電動飛機國際製造商Eviation公司，今天宣佈DHL寫下航空史，成為首家企業向Eviation訂購12架愛麗絲 (Alice)全電動貨機。透過這項合作，DHL 旨在建立 一個無與倫比的電動化國際快遞網絡，為永續航空的未來邁出開創性的一步。Eviation的Alice是世界領先的全電動飛機，可讓貨運和客運航空公司營運零排放機隊。Eviation 預計於2024 年向DHL 國際快遞交付Alice全電動飛機。

DHL 國際快遞執行長John Pearson表示：「我們堅信零排放物流的未來。因此，我們的投資始終遵循改善碳足跡的目標，邁向營運零排放物流的道路，每種運輸方式的電動化都發揮著至關重要的作用，並將明顯有助於我們實現零排放的整體永續性目標。DHL 國際快遞成立於1969年，幾十年來一直被譽為航空業的先驅。我們找到有著共同目標的完美合作夥伴 Eviation公司，一起朝永續航空的新時代前進。」

Alice可由一名飛行員駕駛且載荷1,200公斤(2,600磅)。 30分鐘內可充滿每飛行小時所需電量，最大航程可達815公里 (440海里)，可在目前活塞和渦輪式飛機適飛的所有環境中運行。Alice先進的電動馬達僅有少量的可移動零件，以增加可靠性並降低維護成本， 其操作系統可持續監控飛行效能，以確保最佳飛行效率。

Eviation執行長Omer Bar-Yohay表示：「從第一天起，我們就設定了一個大膽的目標來轉變航空業，以電動飛機開創一個新時代。與像DHL 這樣的永續電動貨運之領導者合作，證明貨運電動時代即將來臨。此項宣佈是我們尋求改變全球飛航未來的一個重要里程碑。」

Alice全電動飛機是支線航線的理想選擇，僅需花費少部份的投資在航點之基礎設施上。可在裝卸運務時充電，確保快速周轉時間，從而維持 DHL 國際快遞的緊密航班行程。

DHL 國際快遞全球網絡營運與航運部門執行副總Travis Cobb表示：「我對Alice全電動飛機的創新開發表示贊許。憑藉Alice的航程和載貨量，對於我們的全球網路來說是一個絕妙的永續解決方案。我們希望在減少碳足跡方面作出重大貢獻，機隊和科技的進步將有助於進一步減少碳排放。對於我們和客戶來說，這是減碳過程中非常重要的一步，也使整個航空業向前邁進一步。」

Eviation以創新、效能和永續性作為指標， 運用Alice全電動飛機開創航空業的新時代。Alice 經專門設計，可配置為貨機或客機，有望在今年下半年展開首次飛航。

Eviation 執行總裁 Roei Ganzarski 表示：「下次您訂購包裹時，可留意是否由零排放飛機所遞送，如同DHL即將提供的服務。隨著自選購物和貨件量的不斷增加，Alice 使 DHL 能夠建立一個零排放、安靜且低成本的營運，為更多社區提供更多機會。」