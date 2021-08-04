桃園金牌企業徵件起跑 隱形冠及新人王獎鼓勵白手起家

疫情降二級，桃園市第3屆金牌企業卓越獎徵件起跑，市政府經發局今天上午表示，為鼓勵桃園經營優異的中小企業，自2019年結合桃園績優企業推出金牌企業卓越獎表揚，今年金牌企業卓越獎即日起至8月31日徵件，報名參加智多星、愛地球、好福企、隱形冠獎及新人王獎，今年新人王獎新增「創業歷程」鼓勵白手起家、自行創業。

市府經發局表示，因應時代環境改變，2019年起桃園績優企業表揚，轉變為金牌企業卓越獎表揚，去年企業報名踴躍，最後由台達電、葡萄王生技、華城電機等16家企業獲獎，其中樺欣機械工業、黑珍珠國際企業、正德防火工業獲隱形冠獎，各獲市長鄭文燦表揚。