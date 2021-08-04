瞄準解封度假商機 凱撒、雲品、老爺跨品牌聯賣

近日全台調降為二級警戒，看好國人旅遊度假商機，台灣三大飯電集團凱撒、雲朗、老爺（5704）再次攜手跨品牌推出聯賣商品，分別為每張14,000元的「解封安心遊 CLR五星飯店聯合住宿券」，以及每張38,888元的「安心享奢華 CLR五星聯合套房住宿券」，持券可任選墾丁凱撒大飯店、雲品溫泉酒店日月潭或礁溪老爺酒店住宿一晚，依照不同券別可入住不同的飯店房型與享受餐飲服務。

此外，為了刺激疫苗施打率，三集團也聯合推出接種疫苗的禮遇優惠，將持續嚴守防疫規範，提供消費者安心無虞的旅遊環境，一起守住台灣觀光市場。

國內疫情趨緩，終於迎來指揮中心宣布調降二級，雙北與宜蘭也於日前有條件開放餐飲內用，且國內疫苗施打率逐步提升，增進國人旅遊意願。在全台疫情穩定之際，國內三大飯店集團攜手面對疫情。

凱撒飯店連鎖、雲朗觀光集團、老爺酒店集團繼去年跨品牌攜手合作，共同發行高達2億元以上的「CLR聯合通用券」刺激國內經濟後，今年三集團再度協力、攜手為台灣觀光而努力，為迎接旅行遊客，特別結合三家最熱門的五星渡假飯店聯賣，讓旅客們住房有更多彈性選擇，主打以舒適放鬆的休憩空間，滿足旅客身心靈的渴求，是解封小旅行的首選。

每張14,000元的「解封安心遊 CLR五星飯店聯合住宿券」，遊玩地點遍及北中南，可選擇入住墾丁凱撒大飯店池畔花園客房享受南洋峇里島風情池畔美景、雲品溫泉酒店日月潭經典湖景客房盡享日月潭靜謐之美、礁溪老爺酒店和式蘭陽平原景觀房遠眺蘭陽平原美景，三間國內頂級度假酒店平日可任選一間雙人入住一晚，另贈5,000元餐飲抵用金，可彈性規劃用餐選擇與時間，以及優惠禮遇五選二，包括延遲退房兩小時、 下午茶組合、客房宵夜、紅酒或當地伴手禮，住宿、餐飲消費額度與好禮價值約有19,000元以上的價值，購券三館每日限定五間提供預訂。