全台最富10區房市公開 這區所得、交易量都奪冠

永慶房仲集團統計全台收入前十名行政區房市買氣，平均所得最高的竹北市，近一年交易2226件，買氣最旺，平均所得第二名的大安區，則是全台房價最高的行政區。

財政部日前公布108年綜合所得稅申報初步核定統計，其中全台各鄉鎮市區平均收入前十名，集中在新竹及台北，依序為新竹竹北市、大安區、新竹東區、中正區、松山區，新竹寶山鄉、中山區、內湖區、信義區、文山區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，竹北市除了轄區內的台元科技園區外，距竹科也僅10分鐘的車程，擁有強勁的就業動能，隨著縣治重劃區及高鐵特區生活機能發展成熟，不僅吸引了大量科學園區工作人口，提高了住民的所得水準，也帶動房市交易的熱度。

觀察近一年的成交資訊，包括勝利八街一段、光明六路東二段、興隆路一段及勝利路十路等都是熱門成交路段，物件大多為屋齡十年內的新古電梯大樓，平均單價落在25-27萬/坪。

平均收入排名第二名台北市大安區，大安區位處台北市中心，燙金門牌吸引了許多金融、法、商等金字塔頂端的高收入族群，再加上蛋黃區的物件供給較少，推升了區域的住宅單價，由於新屋供給稀缺，有多達6成以上的成交案例屬於屋齡30年以上的中古屋。

陳金萍表示，平均收入排行第三名的新竹市東區，是新竹發展較早的區域，除了新竹科學園區外，還有清華大學及交通大學兩所知名學府，匯聚眾多的優秀理工人才，因此有不少科學園區的工作者選擇就近置產，使的新竹東區成為不動產交易熱區。

觀察近一年交易熱區，多在園區旁，包括龍山里、頂埔里、新莊里、關新里及關東里，顯示當地房市主要受到竹科剛性需求支撐。

從台北市擠入前十名的行政區來看，文山區與內湖區是價格較為親民的兩個區域，分別為48.8萬/坪、58.3萬/坪。

陳金萍表示，文山區環境清幽、生活步調也沒那麼快，居住人口中有不少任職於公教單位，雖然位於台北市的蛋白區，但是透過捷運文湖線、松山新店線以及信義快速道路往返市中心相當方便，再加上房價負擔相對其他地區小，成為不少通勤族心中高CP值選擇。