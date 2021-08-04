快訊

射擊同好變軍工怪獸？美國NRA「裝死破產」大鬥法

田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽

富邦媒填權息邁大步 盤中股價衝破1,900元關卡

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）填權息邁大步！在追價買盤推升下，富邦媒今（4）日盤中來到1,920元，漲幅超過8%，不僅創下除權息以來新高價位，且距離填息價2,005元僅一步之遙，填權息幅度已超過八成。

富邦媒也持續拓展新商模，今日宣布將「2021台北國際童書展」搬到線上，與出版商業同業公會全國聯合會獨家合作，首次將實體書展線上化，自即日起至8月31日線上書展期間，盛大號召近20家國內童書領導品牌如親子天下、未來親子、三采文化、國語日報、小康軒、小魯文化、讀書共和國、臺灣麥克出版集團等一同共襄盛舉，展出超過4700款優質童書。

momo購物網據站上銷售觀察，防疫期間居家育兒需求提升，帶動童書近兩個月的日均銷量較疫情前飆升近1.5倍。「2021台北國際童書展」今年首度將實體書展改以線上展覽形式，而momo書店為此年度盛會的展出平台，不僅積極投入籌備，並善用虛擬通路不受時間、空間限制的優勢，邀請品牌全書系作品一同於線上展出。

參展書籍涵蓋「兒童繪本」、「兒童故事書」、「知識漫畫」、「科普百科」、「外文童書」等五大童書類別，0歲寶寶到12歲的小朋友或是家長們都能從展覽中挑選適合的書籍。除了參展品牌、書籍豐富多元，momo書店也提供書籍「線上試閱」服務，讓有興趣的書迷們可搶先預覽書籍試閱內容，再進行下單。

法人表示，富邦媒因規模效應顯現，使上季營業利益率大幅提升，加上近年積極發展生鮮、書籍、服飾等品項，也逐漸開花結果，使得滲透率持續攀升，不過市場也關注，台灣疫情警戒調降至二級後，零售買氣是否將轉往實體通路，尤其即將發放的振興券仍有極大可能將排除電商，是否會造成富邦媒成長動能趨緩，需密切留意。

富邦媒 童書

延伸閱讀

希澈自爆「玩遊戲失去愛情」 網友轟「不尊重MOMO」

富邦媒大漲、台灣大未沾光 林之晨：我不著急

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

富邦媒上半年生鮮業績增8成 拚網購生鮮三指標第一

相關新聞

泰福乳癌藥向美申請藥證

泰福-KY（6541）昨（3）日表示，繼首個生物相似藥產品TX01之後，泰福生技於美國時間8月2日已經正式向美國食品藥物...

世紀鋼股息 降至3元

世紀鋼昨（3）日舉行股東會，通過股利分派從原定發放現金股利4元降為3元，引起法人及小股東討論。世紀鋼表示，主要是股東提案...

統一超上半年EPS 4.31元

統一超昨（3）日公布上半年財報，上半年稅後純益44.78億元，年減12.05%，每股稅後純益（EPS）為4.31元；第2...

堤維西 預期營運向上

汽車車燈AM大廠堤維西（1522）昨（3）日指出，去年第4季已呈現U型走勢，出現復甦回穩，並且延續到今年上半年，預估今年...

聚陽7月營收 勁揚37%

傳統旺季報到，聚陽出貨旺。成衣大廠聚陽（1477）昨（3）日公布7月營收30.4億元，年增37.3％，也比6月大幅成長3...

中鋼澳洲投資 大賺9億

中鋼（2002）昨（3）日代子公司中鋼澳洲控股公司公告，投資鐵礦獲利第2季分配澳幣4,000萬元，上半年獲利約新台幣9億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。