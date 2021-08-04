富邦媒填權息邁大步 盤中股價衝破1,900元關卡

富邦媒（8454）填權息邁大步！在追價買盤推升下，富邦媒今（4）日盤中來到1,920元，漲幅超過8%，不僅創下除權息以來新高價位，且距離填息價2,005元僅一步之遙，填權息幅度已超過八成。

富邦媒也持續拓展新商模，今日宣布將「2021台北國際童書展」搬到線上，與出版商業同業公會全國聯合會獨家合作，首次將實體書展線上化，自即日起至8月31日線上書展期間，盛大號召近20家國內童書領導品牌如親子天下、未來親子、三采文化、國語日報、小康軒、小魯文化、讀書共和國、臺灣麥克出版集團等一同共襄盛舉，展出超過4700款優質童書。

momo購物網據站上銷售觀察，防疫期間居家育兒需求提升，帶動童書近兩個月的日均銷量較疫情前飆升近1.5倍。「2021台北國際童書展」今年首度將實體書展改以線上展覽形式，而momo書店為此年度盛會的展出平台，不僅積極投入籌備，並善用虛擬通路不受時間、空間限制的優勢，邀請品牌全書系作品一同於線上展出。

參展書籍涵蓋「兒童繪本」、「兒童故事書」、「知識漫畫」、「科普百科」、「外文童書」等五大童書類別，0歲寶寶到12歲的小朋友或是家長們都能從展覽中挑選適合的書籍。除了參展品牌、書籍豐富多元，momo書店也提供書籍「線上試閱」服務，讓有興趣的書迷們可搶先預覽書籍試閱內容，再進行下單。

法人表示，富邦媒因規模效應顯現，使上季營業利益率大幅提升，加上近年積極發展生鮮、書籍、服飾等品項，也逐漸開花結果，使得滲透率持續攀升，不過市場也關注，台灣疫情警戒調降至二級後，零售買氣是否將轉往實體通路，尤其即將發放的振興券仍有極大可能將排除電商，是否會造成富邦媒成長動能趨緩，需密切留意。