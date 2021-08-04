東生華製藥發布企業社會責任報告書 實踐ESG

東生華製藥（8432）發布最新版「2020企業社會責任報告書」，成果豐碩。東生華自2013年起至今每年自發性編撰企業社會責任報告書，同時接軌國際編製遵循國際準則GRI準則，除實踐企業社會責任外，更強化企業資訊揭露，並揭露在環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance）等面向上的成果。

東生華製藥屬於『健康事業』之一環，因此，自去年在COVID-19疫情的影響之下，便響應政府「超前部署」的防疫思維，進行全體員工防疫險措施，每日填寫自主健康管理表、新增防疫照顧假、疫苗假（結至7月底員工疫苗施打率已達43％）、採取員工分組或分流異地辦公，並依據疫情指揮中心宣告，必要時施行全面全薪居家辦公、疫情期間公務出勤之交通費用補貼，避免搭乘大眾運輸增加染疫風險、疫情期間宅家補助防疫物資每月300元津貼、辦公室每周定期消毒等措施外，居家辦公期間，也積極宣導員工應有自我健康自覺意識的「當責」態度。東生華製藥注重員工「健康」、確保員工安全，不僅是落實員工健康關懷，更同時呼應世界對社會責任面向（S，social）的重視。

此外，自2010年公司成立以來，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，回饋社會大眾，在實踐環境保護（E，environment）中，東生華製藥投入愛護地球響應環保回收分類、資源回收利用、淨灘、加入淡水河公約響應等公益活動，響應淡水河公約做出五大承諾：重新認識淡水河，拍下辦公場所或工廠附近的河川照片，關心淡水河的健康。流域企業監督垃圾清運商不任意傾倒廢棄物。力行綠色採購，包括永續商品、綠電、低碳產品。鼓勵員工積極參與淡水河系的公共治理，做一個負責任的水系企業公民。每月播放認識淡水河活動影片、影片與相關知識。

2020年發起以「當責、專業、創新」為主軸的We2.0計畫，由全體員工分組進行公益捐助、環保永續等行動，具體實踐企業社會責任，進行關懷弱勢團體、愛心捐贈等公益活動。其中，陪伴早療兒童一同學習與共餐，從旁引導學童練習基本能力，透過此活動讓同仁更能深刻思考東生華製藥「以病患為中心」的初衷，以及做為生技業一員的重要使命。

東生華製藥總經理楊思源表示，企業將持續落實企業社會責任，將溫暖送到每一個需要關懷的角落，並持續提供員工最全面的照護，疫情期間遵照指揮中心指示，隨時進行滾動式辦公調整與政策，力求將員工感染風險降至最低，無論是「防疫假」、「疫苗假」、「防疫物資、車資補助」等，皆以「健康員工即核心」為概念超前部署，顯現東生華製藥充分實踐ESG責任外，更能將其融入營運決策中，提供最完善的員工照護，同時為社會盡一份心力。