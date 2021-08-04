承業醫上半年淨利1.79億創歷史同期新高 滅菌工廠開工

承業醫（4164）3日公布2021年半年報，上半年淨利1.79億，創下同期歷史新高，並較去年同期成長逾一成，每股盈餘（EPS）1.14元。承業醫表示，上半年毛利率34%、營業利益率20%、及淨利率16%，也都創下上市以來半年報三率最優紀錄。

此外，承業醫旗下全資子公司新和生物科技，日前獲准於新竹科學園區之銅鑼園區發展滅菌事業，上週五（7月30日）舉辦動土典禮宣告滅菌工廠正式開工。

承業醫表示，雖部分案件認列受到近期疫情影響有所延遲，致上半年營收較去年同期稍有落後，不過由於產品組合逐步優化以及成本費用控制得宜，故今年上半年還是能夠創下高毛利率與高營業利益率的表現；再加上業外不動產之處分利益，使得2021年上半年淨利較2020年同期大幅提升，達成獲利雙位數成長的佳績，為全年營運注入一劑強心針。

承業醫是國內醫療技術服務領導者，近年來仍積極突破現狀，一方面精進原有醫療設備銷售搭配醫管服務的商業模式；另一方面延伸多元事業體，期待藉由多面向的持續推展，為永續經營注入新活水。

近年來國內外安全、環保、健康意識抬頭，有鑑於國內廣泛運用的環氧乙烷（EO）滅菌需時長，且環氧乙烷易燃易爆，也被證實為具毒性之致癌物，各國已陸續對環氧乙烷祭出管制措施，為了帶給台灣更加符合國際趨勢的高科技滅菌技術，承業醫自2019年即規劃踏足滅菌產業，花費整整兩年的時間終於在近日取得建照順利開工。

未來承業醫於竹科銅鑼園區建置的滅菌工廠，將配備長期合作夥伴比利時IBA製造之光子照射滅菌，與電子照射滅菌系統，主打安全、高效、無殘留物，對周遭環境及社區不會造成汙染及危害，對產品品質及後續使用者相對有保障，拓展營運之時亦能實踐社會責任。

待滅菌工廠正式啟動營運後，承業醫將成為台灣首家採用符合永續使用原則之輻照滅菌技術的廠商，預期可對我國醫療器材、衛材、化妝品、食品等上下游產業產生正面助益，並為自身帶來穩定長期的營收挹注，承業醫整體營運後勢看漲。