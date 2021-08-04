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宏碁年度亞太盛事Acer Day 線上音樂會7號登場

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
宏碁年度盛事2021 Acer Day於亞洲十個地區盛大展開，首次舉辦亞太線上音樂會。圖/宏碁提供
宏碁年度盛事2021 Acer Day於亞洲十個地區盛大展開，首次舉辦亞太線上音樂會。圖/宏碁提供

品牌宏碁（2353）年度盛事2021 Acer Day於亞洲十個地區盛大展開，首次舉辦亞太線上音樂會，8月7日晚上八點邀請六位歌手及多組藝人共襄盛舉，與亞洲的朋友們線上互動同歡；同時宏碁台灣區也展開「Ace your day舞蹈大挑戰」活動。

Acer Day活動發起於2017年，主要慶祝品牌在亞太的成就，於暑假時間舉辦活動與民眾分享喜悅。今年疫情的影響將活動轉由線上進行，首度與六位年輕且充滿活力的歌手攜手合作，超越了區域及種族的界線，創作了Acer Day專屬主題「 Live Your World」及拍攝活力十足的MV，包括創作型唱跳台灣歌手〈鼓鼓呂思緯〉、馬來西亞〈Aina Abdul〉、泰國〈Earth Patravee 〉、印尼〈Gabriel Prince〉、菲律賓〈Sarah Geronimo〉 及越南的饒舌歌手〈VP BÁ VƯƠNG 〉。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，疫情關係大多數人必須待在家裡工作或學習，減少社交活動。然而，待在家裡並不意味著必須孤單，我們今年訂下Acer Day的主題 "Live your world "，就是希望所有人不論處在任何狀況，不要自我受限，發揮能力並累積實力，積極生活。科技打破了障礙，人們能隨時保持聯繫，而音樂是超越國界和環境的最佳媒介，所以今年邀請各區的歌手一同創作這首主題歌曲--《Live your world》希望帶來正面的能量，將危機轉化為成長的力量。

Acer 宏碁 疫情

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