高鐵台中站土地開發案結果出爐！由廣三SOGO得標

高鐵台中站最精華的事業發展用地近4.8萬坪的土地招商案，由新光人壽及廣三SOGO百貨兩大集團競逐70年開發營運權，負責招商的交通部鐵道局於8月2日召開綜合評審會議，最後評審結果由廣三SOGO百貨集團取得最優申請人資格。

據指出，該招商案為鐵道局三大旗艦招商計畫之一，也是目前最大型的公部門招商案，基地位於高鐵台中站前第一排，為站區最核心的商業用地，具有高鐵、台鐵及台中捷運綠線的三鐵共站優勢，本案開發將串連台中市區的人潮與商機，帶動周邊區域的發展，招商結果備受各界關注。

取得最優申請人資格的第一大國際開發股份有限公司，是由廣三崇光國際開發股份有限公司（即廣三SOGO百貨）及桂亞國際股份有限公司所組成的專案公司，開發金額預計投入約200億元，第一大國際以「山雲水」為建築景觀意象，本案開發最大總樓地板面積可達14.2萬坪，將打造全台最大規模高級百貨購物中心、國際會議中心、多功能展示場、觀光酒店、影城、餐廳等多元商業娛樂設施。

由於高鐵台中站擁有高鐵、台鐵及台中捷運三鐵共構的優勢，在疫情爆發前平均每天進出車站人次達6.3萬，僅次於台北站的8.3萬人次。且台中是中台灣六縣市主要消費中心，商圈服務人口超過500萬人，未來該土地完成開發後，不儘可帶動高鐵台中烏日站區及周邊區域全面發展，提升高鐵運量，甚至可帶動中台灣地區的百貨、零售、旅遊、會展等相關服務業商機。

據指出，鐵道局於去年11月30日公告此案，採設定地上權70年方式引進投資人開發經營，新光人壽及廣三SOGO百貨兩大集團順利通過第一階段資格審查，兩大集團規劃開發該土地的構思和創意在伯仲之間，但最後廣三SOGO是以較高的權利金擊敗新光人壽。