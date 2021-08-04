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承業醫半年報寫新猷 滅菌工廠開工

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

承業醫（4164）公告半年報，上半年稅後淨利1.79億，創下同期歷史新高，每股稅後盈餘1.14元，略低於去年同期的1.15元，不過，包括毛利率34%、營業利益率20%及淨利率16%寫下公司上市以來半年報三率最優紀錄。此外，承業醫旗下全資子公司新和生物科技日前獲准於新竹科學園區的銅鑼園區發展滅菌事業，甫於上週五舉辦動土典禮宣布工廠正式開工。

承業醫表示，雖部分案件認列受近期台灣疫情影響有所延遲，以致上半年營收較去年同期稍有落後，不過由於產品組合逐步優化以及成本費用控制得宜，因此今年上半年還是能夠創下高毛利率與高營業利益率；再加上業外不動產的處分利益，使得2021年上半年淨利較2020年同期成長10%。

承業醫近年來積極突破現狀，一方面精進原有醫療設備銷售搭配醫管服務的商業模式；另一方面則以醫療本業為起點，延伸多元事業體，期待藉由多面向的持續推展，為營運注入新活水。

近年來國內外安全、環保、健康意識抬頭，有鑑於現行國內廣泛運用的環氧乙烷(EO)滅菌需時長，且環氧乙烷易燃易爆亦被證實為具毒性之致癌物，各國已陸續對環氧乙烷祭出管制措施，為了更加符合國際趨勢的高科技滅菌技術，承業醫自2019年即規劃踏足滅菌產業，花費兩年的時間在近日取得建照順利開工。

承業醫表示，未來於竹科銅鑼園區建置的滅菌工廠將配備長期合作夥伴比利時IBA製造之光子照射滅菌與電子照射滅菌系統，主打安全、高效、無殘留物，對周遭環境及社區不會造成汙染及危害，對產品品質及後續使用者相對有保障。

待滅菌工廠正式啟動營運後，承業醫將成為台灣首家採用符合永續使用原則的輻照滅菌技術的廠商，預期可對國內醫療器材、衛材、化妝品、食品等上下游產業產生正面助益，並為自身帶來穩定長期的營收挹注。

毛利率 營收

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