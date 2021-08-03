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連日大雨過後釀災！高雄凱旋夜市前道路出現大窟隆

華固：疫情後房市迎遞延買盤出籠 推升房價漲5~7%

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

華固建設（2548）今(3)日在股東會後指出，受到疫情影響，房市交易量萎縮，所幸台灣防疫紮實加上低利率環境，預期疫後房市將有遞延買盤出籠，市場量價齊揚，不僅交易量有望提升約5%，房價也有5~7%漲幅。

華固建設表示，今年5月以來受疫情影響，房市交易量萎縮，不過在國內疫情穩定下來後，認為市場在低利、游資充沛、通膨升溫等環境下，疫情後房市將出現遞延性買盤。

華固建設今年下半年預計推出四大新案，住宅案、廠辦新案各兩筆，其中住宅部分將在中和、士北科（文林北路案）推出總銷合計61億元預售新案；廠辦部分，北市內湖推出總銷34.3億元的廠辦案，新北市新莊推出總銷約40億元的廠辦案。

展望今年業績，華固建設指出，今年業績將來自「華固碧湖天」交屋，以及「華固天鑄」成屋案入帳，另外「華固創富中心一期」、「華固智富中心」兩大廠辦案也將在今年完工，兩大案目前持續洽談買方中，若在完工前預售賣出，將挹注今年營運。

華固 疫情 房市

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