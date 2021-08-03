六大縣市Q2新屋房價創新高 張金鶚：這三都要注意了

最新第2季國泰房地產指數今（3）日公布，受疫情干擾，單季新屋市場出現推案量、成交量「雙降」，惟整體銷售持穩、新屋市場較上季呈「價穩量縮」。

值得注意的是，第2季新屋房價除新北市外，其餘六大縣市如北市、桃園、新竹、台中、台南、高雄等新屋房價全部創新高。

據該份資料顯示，第2季全國新屋市場推案量（金額）、成交量均較上季同步下滑27%、28.6%；國泰房地產指數協同主持人暨景文科技大學副教授章定煊分析，目前看來，台北市第2季新屋市場呈價穩量縮，雖然推案量減少，但銷售率增近4個百分點，區域房市表現偏熱。

清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚指出，相較之下，新北市、台中、高雄三大地區市場就必須留意，以新北市來說，第2季推案金額減少逾四成，為三年新低，成交戶數亦減少逾三成，區域房市表現偏弱。台中則因重劃區推案量大，不僅議價空間擴大，也影響銷售表現，市場表現偏冷。至於高雄因推案量、成交量均減少，成交戶數創新低，市場表現偏弱，須多加留意。

張金鶚分析，從國際經濟金融情勢來看，全球經貿活動持續升溫，經濟可能強勁復甦，惟仍受新冠疫情反覆、國際主要經濟體之央行貨幣政策走向等不確定性影響，不過整體來看，依主計處估計全年經濟成長可望逾5%。

另外，他指出，雖然原油等原物料價格持續走揚，今年國內通膨預測上修，不過目前整體通膨狀況仍屬溫和。

若以不動產市場來看，張金鶚表示，在央行維持寬鬆貨幣政策，低利不變之下，搭配今年7月1日起實施的房地合一稅2.0及實價登錄2.0來看，預期未來市場投機炒作情況可能降低。