醫療結合科技 62%生科業者投資AI逾2,000萬美元

勤業眾信聯合會計師事務所、工研院產業科技國際策略發展所今（3）日共同發表《生醫x人工智慧調查白皮書》，內容指出，全球生醫照護產業對AI領域的投資額越來越高，62%的生科企業投入AI相關的計畫，曾於單一年度投資超過2,000萬美元。

勤業眾信指出，醫療體系、企業與醫事人員，正在尋求不同的新興科技與解決方案，以因應醫療環境改變、醫療資源分配及技術門檻帶來的挑戰，而AI技術基於數據蒐集、深度學習等特色，有機會協助生醫產業鏈各面向發展。

線上發表會中，財團法人善科教育基金會董事長張善政表示，生醫產業過去主要包含製藥與醫材，台灣的優勢並不明顯，而近年大數據與AI的興起，台灣基於過去電子資訊領域的優勢，生醫與AI的結合發展格外令人期待。

台灣人工智慧發展學會理事長謝邦昌表示，近年來全球政府大舉推動智慧醫療的發展， AI將持續在健康醫療照護產業扮演重要角色，台灣的資通訊產業發達，加上醫療資訊數據的精準度與品質都很優良，適合發展AI於生醫領域的應用。

勤業眾信生技醫療產業負責會計師虞成全表示，生技醫療產業透過與AI科技結合，應用於研發、生產、供應鏈、商業應用等不同面向，發展出不同的商業模式，透過導入AI技術，可有效縮短藥物研發週期、降低臨床試驗週期時間與成本，以及提升醫療管理流程效率，使得醫護人員得以更專注於專業領域的投入，從而開拓醫療創新服務。

報告指出，根據2019年勤業眾信進行的全球調查，62%的生科企業投入AI相關的計畫，單一年度投資超過2,000萬美元；另外，該調查當中，更有75%年營收超過100億美元的醫療照護企業，單一年度投資超過5,000萬美元於AI相關計畫。

德勤商務法律事務所資深律師熊誦梅指出，對於AI相關產業的專利布局，需特別留意各國對軟體專利申請的限制，例如我國智慧財產局於今年7月1日剛施行的電腦軟體審查基準，即要求申請人應揭露所使用的資料庫或（類）神經網路模型等資訊，且請求項如僅記載流程或步驟，但未記載執行的主體如電腦或電子裝置等，即可能會被認為欠缺專利要件。