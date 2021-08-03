丰盛町推新品孝敬老爸 預訂可升等公園景觀包廂用餐

迎接即將到來的父親節檔期，位於日曜天地Outlet的丰盛町餐廳，特別推出公園景觀包廂預約制用餐服務，即日起至8月底，凡週六、週日預訂888元的新品「丰味黑鑽燉烏雞」，四人以上內用，即可升等至價值6,600元的園景客房包廂用餐。

消費者不但可以享受台中公園的專屬美景，並由專人送餐至客房包廂，減少與他人接觸的風險，安心享用美食。此外，消費滿500元再加贈100元餐飲抵用券，業者希望藉此吸引顧客上門，提升業績。

本土疫情逐漸趨緩，餐飲業有條件開放內用，為符合防疫指引，餐廳容留人數必須降載至一半以下，用餐人數大幅縮減。

為把握父親節檔期商機，丰盛町新推出的「丰味黑鑽燉烏雞」，嚴選台灣本土烏骨雞，肉質Q彈扎實，搭配雲林精選黑蒜頭及杏鮑菇、蛤蜊等，佐以紅棗、蔘鬚提味，經溫火熬煮後，蒜香濃郁，湯口溫潤滑順，鮮甜回甘。

食材中的黑蒜養生、蔘鬚補氣、紅棗補血，蛤蜊和烏雞清熱健脾，可強化免疫力，最適合來慰勞辛苦的父親大人，不但能表達孝心，更能照顧爸爸的健康。

台式茶餐廳「丰盛町」除了推出公園景觀包廂預約制用餐服務，凡事先電話訂位，或訂購「丰味黑鑽燉烏雞」，即可在擁有台中公園景觀的專屬包廂內用餐。

此外，丰盛町也針對餐廳現場內用的菜單，特別增加20款單人套餐，降低與他人共食的風險。

用餐空間也依照疫情指揮中心公布的「餐飲業防疫管理措施」，並配合台中市防疫政策及規範，積極落實實聯制、量測體溫、酒精消毒；以梅花座、設置隔板等方式安排客人用餐，座位桌距拉寬至1.5公尺，保持社交距離，管控餐廳容留人數，定時進行餐檯及器皿消毒擦拭等防疫措施。