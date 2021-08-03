GR YARIS暴力鴨今上市 銷售寫新傳奇
世界拉力錦標賽(WRC, World Rally Championship)設計的TOYOTA GR YARIS暴力鴨在台銷售也寫下新傳奇，跑車、限量款TOYOTA GR YARIS，吸引消費者目光，今天正式上市，首批配額 80 台早在4月預購就已經瞬間秒殺，目前接單已經達 430 張，今天在網路上開箱播出還吸引上萬人同時在線收看。
汽車達人表示，這款車有吸引力，最大的關鍵在於「有賽車夢的人買了這台車，總覺得更加接近夢想。」正式售價為179萬元，這樣的價格非常有競爭力及吸引力，有機會創造跑車銷售新奇蹟。
GR YARIS是由TOYOTA賽車部門TOYOTA GAZOO Racing和TOYOTA在世界拉力錦標賽(WRC, World Rally Championship)中的合作夥伴Tommi Mäkinen Racing共同設計開發，自日本2020年發表後在台灣許多汽車網站討論聲浪不斷，一直是許多車迷關注的焦點車款。
汽車達人進一步分析，TOYOTA GR YARIS車子一開始的定位就是為了賽車而開發，所以車身材質用上了許多超跑才會用的輕量化鋁合金、碳纖維材料，車重不超過1300 公斤，全新開發的 1.6 升三缸渦輪引擎，最大可榨出 261 匹馬力（歐規）；最重要的一點，在許多賽事上，GR Yaris 都跑出很好的成績，所以4月開放買家預購1天訂單就突破300台。
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