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世界今年資本支出85億元 客戶預付款下半年再入帳

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）今日公布財報並召開法說會，世界先進董事長暨總經理方略指出，公司估計今年資本支出約維持85億元，和客戶簽長約不會因為客戶價格毛利率不好就置之不理，這也是長期合作因應未來庫存修正之際的挑戰。世界先進財務副總經理暨財務長黃惠蘭提到，下半年仍有預付款陸續入帳，按照個別客戶情況陸續入帳。

面對分析師關注，黃惠蘭也說，機台設備採購交期較長，今年第3季三廠所需設備部分甚至是年初訂購，後續還有相關合約都在洽談，整體資本支出可用預付款支付與部分營運產生現金支付。

就終端應用，世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞也指出，手機部分如外界所知相對較不好，不過NB與大尺寸TV需求暢旺，整體半導體供應鏈仍屬吃緊。細線寬主要配合TV與NB的驅動應用，PMIC方面配合控制效率需求也增加，MEMS方面延續新加坡廠技術開發今年在應用面已導入量產，需求穩定增加且有下世代技術開發。車用部分今年相對去年營收大增、不過因為公司營收持續成長，占比則約高個位數百分比。黃惠蘭也補充，車用部分整體來看年增幅會超過公司本身增幅，雖然營收占比相對少。

世界先進 營收 晶圓代工廠

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