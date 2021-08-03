跨海合作運送200+噸設備 中菲行操刀為客戶省荷包

中菲行（5609）近期再次攜手其德國子公司 (ITG Air & Sea GmbH)，為國際印刷電路板製造大廠客戶，完成總重200多噸超大尺寸貨物的高度客製化運輸專案，從德國斯圖加特到中國江蘇省，以50年的專業與經驗，克服超大尺寸貨物帶來的重重挑戰，並以最佳物流解決方案，配合最快速的固定航班貨機順利運送所託付的真空壓合設備，在全方位考量貨物安全性的前提下，有效為客戶省下巨額包機費用。

疫情持續在全球發威的情況下，固定航班的數量本就相當有限，而超大尺寸貨物，更是大多數的航空公司無法承攬的項目，中菲行的專案團隊表示，物流供應商在面對客戶這樣的需求時，一般來說會試著以包機方式處理，但運輸費用也只能居高不下。

不過，在這次的專案中，由於眾多品項貨物皆為長寬高至少一邊有3至9公尺的超大尺寸貨物，在團隊有效籌畫下，搭配與航空公司的長期合作夥伴關係，自發貨商的倉庫中指導包裝廠商依據貨物工程圖以最適大小作業，到密切溝通安排最近班次貨機與監督各項目進艙效率，才得以善用每架機艙中空間最大的精華部位，以最經濟有效的貨機運輸方式，陸續完成四架從盧森堡國際機場到上海浦東國際機場的貨物運送，為客戶省下巨額的包機費用。

此外，這次專案能成功的關鍵因素，更包括申請讓超大尺寸貨物於機場保稅倉庫卸載與優化起重機和卡車無縫接軌的運輸流程等，與中國當地夥伴的預先安排，以及針對貨物安全，有效減少各種尺寸重貨裝卸吊掛次數的規劃，才得以將運輸風險降到最低。

專案團隊表示，這次能在國際標案中，從眾多主要物流供應商脫癮而出，除了有賴與客戶在過往合作經驗中持續奠定的信心，更在於中菲行專案團隊能依據客戶貨物需求高度客製化、即時回報貨況與迅速因應市場變化提供最佳解決方案，讓客戶能在市場不確定性的雙向溝通中真正安心。