疫情加政治風險 中小型商旅寧歇業

台灣中小型旅宿業面對這波疫情危機，許多業者已經撐不下去，即使政府提出各項振興措施，仍決定求售退出市場。靜宜大學觀光學系教授吳政和表示，近因除了是疫情影響外，兩岸關係結冰、大陸團客與自由行旅客「復遊」無望，也是業者退出市場的重要因素之一。中南海商旅集團總經理謝樹人表示，事業經營確須考慮政治風險。

自5月進入疫情三級警戒之後，觀光餐旅業首當其衝，然而，中小型商旅業受到的打擊更大。經常指導觀光餐飲業高階經理人碩、博士論文的吳政和教授表示，這波疫情的嚴重衝擊看似只有這兩、三個月，其實，許多中小型商旅早自2016年陸客不來後，就已陷入苦撐。

吳政和指出，馬英九主政時期，大陸團客及自由行曾帶動一波觀光熱潮，中小型商旅紛冒出來，但有些商旅在2016年前後才興建完成，陸客一斷，只能接一些東南亞客層與商務散客。去年疫情沒有三級警戒，商務客尚未完全中斷；且去年疫情過後不久有一波報復性消費，各地觀光餐飲業確實有過不錯的營業。

但今年這波疫情不同，除了形同半封城，很多人都不出門，商務旅行也中斷，情況比去年更慘。且這次疫情讓台灣民眾「重新認識新冠肺炎病毒」。吳政和表示，病毒的變種與傳染力，讓消費者更保守以待，許多中小型商旅完全看不到前景。

謝樹人分析，不同的區位或經營型態，受創的程度也不同。位於較佳區段的商旅，或是土地建物屬自有的業主，尚可勉強維持，租地或租屋經營的業者，收入難以抵消營運成本及貸款利息，將更加難以支持。加上，前有大型觀光業者競爭生意，後有日租業者的低價競爭，中小型商旅業者更加無法維持。

曾經在柬埔寨創業並待過7年的謝樹人說，他年輕時到前往當地創業，好不容易建立起個人事業並置產，但碰到柬埔寨戰亂持續，只得賣掉當地的產業回到台灣，擔任專業經理人。在經營面上，一般人較不注意政治風險；但兩岸關係陷入僵局後，過去以陸客為主的中南海酒店（飯店）也遭受波及而須轉型。

台中市逢甲商圈附近原有許多商旅，三級疫情期間造成逢甲夜市一度如同空城，附近中小型商旅受創嚴重，陸續傳出業者停業、轉售的訊息。謝樹人說，中小型商旅進入門檻低、曾因開放大陸遊客而紛紛設立，中南海酒店也曾受惠於陸客來台；但自疫情發生後，目前停業中，有意改建為醫療健診中心。

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