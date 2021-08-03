亞德客、上銀被錯殺 高盛力挺喊旺到2023

工具機景氣傳出雜音，外資圈啟動降評，高盛證券出具力挺雙雄亞德客-KY（1590）、上銀（2049）的報告指出，這波2020年展開的上升循環，不僅來自工業化、電動車等關鍵應用需求提升，2019年來美中貿易戰及新冠疫情長期壓抑需求，也造就工具機供給緊繃，預期這兩大因素支持景氣熱到2023年。目前亞德客和上銀評價已經偏低，雙雙建議「買進」。

高盛原先對亞德客、上銀目標價為1,500元、580元，考量亞德客面臨缺工挑戰，下修今、明年獲利預測4%、1%，但長線需求樂觀，2023年上調1%，目標價降至1,400元。上銀則考量今年歐洲訂單調整，全年獲利下調4%，但明後年上修，目標價調整為540元。

高盛以三點回應投資人對工具機景氣的疑慮，首先是亞德客、上銀短線重挫，評價已經來到「下修循環」水準，但產業景氣真的反轉嗎？觀察歷史經驗，工具機景氣反彈時，通常能延續一到兩年，而這波去年上半年才進入上升循環，因此能見度至少到2022-2023年；高盛認為，目前景氣正處於2000年來第七波擴張階段。

另一方面，高盛分析，這波需求來源包括：2019-2020年美中貿易戰及新冠疫情壓抑、供應鏈斷鏈等影響工具機需求未能正常釋放，如此長時間累積的需求量龐大，絕非一年的供給所能緩解，伴隨全球經濟解封推升電動車、自動化、PC等應用需求，因此談景氣翻轉言之過早。

其次，高盛表示，真正牽動亞德客和上銀評價的關鍵因素是獲利趨勢，和事實不符的消息只有短期影響。

以該券商自2019年10月到2021年1月喊買亞德客優於上銀為例，亞德客股價比上銀多漲了92%，主要因素是亞德客的區域布局和上銀不同，優先受惠市場需求成長並達到營運高峰，而上銀2020年的表現僅有往年高峰的三成左右。

這波循環則在壓抑的需求爆發及新興科技發展下，高盛認為，景氣至少擴張兩到三年，2023年才見頂，因此亞德客和上銀獲利都會成長到2023年，預估雙雄於2021-2023年獲利複合增速達36%、35%。

最後高盛論述如何推算亞德客和上銀的獲利數字，以亞德客這波成長的動能和需求分布，獲利成長時間應至少持續15季，即去年第2季到2023年第4季，其中，近兩次上升循環亞德客持續了十季和六季。上銀則預期擴張14季，為去年第3季到2023年第4季，近兩次上銀獲利共擴張九季和八季。