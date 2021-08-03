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面板雙雄薪資福利出爐 友達、群創你選哪一家？

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
關於三大福利員工有感比例的調查結果發現，群創內部員工對於年終獎金、三節獎金和固定加薪的有感比例均較友達低。 圖／比薪水提供
關於三大福利員工有感比例的調查結果發現，群創內部員工對於年終獎金、三節獎金和固定加薪的有感比例均較友達低。 圖／比薪水提供

許多公司因疫情狀況不穩定，持以保守的態度觀望就業市場，但在疫情中有亮眼表現的產業及公司，紛紛在第三季傳出徵才計畫「微解封」，比薪水特別針對光電產業的面板兩大龍頭-友達（2409）以及群創（3481）進行薪資福利大PK，結果發現在平均月薪、平均年薪部分，友達勝群創，但最高月薪部分，則是群創勝友達。

比薪水指出，友達與群創目前在台灣分別有八個與三個工作據點，兩者有重疊的工作據點分別是竹科、台南及高雄，友達除了以上三 個工作據點，在中北部台北、新北、桃園及台中都有工作機會。

而從數據分析來看，友達在比薪水的薪資情報，有53%來自新竹，群創則是顯示有64%來自台南，簡單來說，可以以「北友達，南群創」來說明面板雙雄在台灣求職市場的定位。

根據比薪水數據統計顯示，友達平均薪資為 47,311 元，群創平均薪資為 45,463 元，與主計處 5 月份所公布的全體受僱員工每月經常性薪資 42,863 元相比，分別高出 4,448 元，以及2,600 元，換句話說，也就是在友達或群創工作的人，比其他人可以多看十場以上的電影。

不過，相對的，友達、群創的工時也高出平均值，主計處提供的5月份每人每月工時為166.3 小時，若以一個月22個工作日來算，每日平均工時為7.5 小時，而友達內部員工於比薪水真實回報的資訊統計顯示，每日平均工時為9.6 小時，群創則是10小時，明顯高出一般人2個小時以上。

至於在福利部分，比薪水表示，每個人在乎的可能都不一樣，有些人重視休假，有些人重視加薪，有些人在乎公司有沒有提供零食或人才培育課程，青菜蘿蔔各有所好，因此比薪水以最常見的三個福利「年終獎金」、「三節獎金」以及「固定加薪」為標準，進一步了解友達與群創內部的福利狀況。

比薪水指出，針對年終獎金，有37%的友達內部員工覺得有感；三節獎金有36% 的內部員工覺得有感；固定加薪則有33%的內部員工覺得有感。不過，群創內部員工對於年終獎金、三節獎金和固定加薪的有感比例均較友達低，關於年終獎金，有28 %的群創內部員工覺得有感；三節獎金有30%的內部員工覺得有感；固定加薪則有21% 的內部員工覺得有感。

關於友達與群創薪資落差的原因，比薪水則分析表示，排除掉工時長短的原因，同產業的公司，除了各家公司對人才的重視程度會影響薪資的高低，我們認為，公司所在城市也與薪水有著很大的關聯性。

北部的工作機會與薪資，一直以來都比南部來得有競爭力，這也是為何許多新鮮人一畢業就選擇北漂的原因。而如先前提到的，友達工作機會大多位在北部，而群創則是在南部，因此認為這是兩間公司薪資會有落差的一個關鍵因素。

比薪水針對光電產業的面板兩大龍頭-友達（2409）以及群創（3481）進行薪資福利大PK，結果發現在平均月薪、平均年薪部分，友達勝群創，但在最高月薪部分，則是群創勝友達。 圖／比薪水提供
比薪水針對光電產業的面板兩大龍頭-友達（2409）以及群創（3481）進行薪資福利大PK，結果發現在平均月薪、平均年薪部分，友達勝群創，但在最高月薪部分，則是群創勝友達。 圖／比薪水提供

友達 群創 薪水

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