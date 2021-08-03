豐邑機構推線上視訊賞屋獲佳績 後疫情時代成趨勢

疫情導致民眾外出賞屋意願大幅降低，也影響房市買氣。但豐邑機構並未停下腳步，積極創新求變，旗下建案紛紛推出線上賞屋。民眾預約線上實境賞屋，還有專人導覽講解，有問題立即一對一回應及解決，頗獲好評。

而隨著疫情趨緩降級，民眾先透過線上賞屋瀏覽再預約現場了解實際情況，大幅提升成交率，也成為後疫時代的另一項趨勢。

豐邑機構表示，隨著時代進步，科技發達。民眾因為居家防疫和在家上班，每天對著電腦網路，對數位軟體工具日漸熟悉。網路線上軟體多元而成熟，如果能善加利用，就可以創造出不同的效益。

之前在疫情警戒下，民眾外出到接待中心賞屋的人數明顯漸少，但是民眾買屋的需求仍在。

為滿足民眾期間想要賞屋看屋的需求，豐邑機構投入資源線上行銷，將旗下建案預錄影片介紹，藉由網路社群及官網曝光，民眾好屋資訊線上看，喜歡馬上可以致電預約，安全在家免出門，透過Line視訊通話等，線上軟體帶看，專人VIP介紹導覽服務，快速而便利，運用科技提高與潛在買家互動，頗獲好評。

因為疫情而必須居家防疫，使得民眾線上賞屋的接受度與意願大幅增加，線上預約與導覽賞屋的瀏覽數逐漸提升。尤其以年輕族群和科技業接受度最高，完全不影響成交意願。

在竹科上班的陳先生就說，不用去到現場就能拿到接待中心第一手資訊，舒服的坐在家裡就能看到樣品屋概況，並且在短時間內可快速掌握購屋資訊，過濾篩選想要的建案，既省時又方便。他也已預約後續現場簽約。

目前，豐邑機構旗下的建案包括「豐邑風采」、「浩瀚湖濱城」、「浩瀚菁科2Max」、「浩瀚豐世紀」及「豐采520」等，均推出線上賞屋。同時視訊導覽後均有收到客戶預約保留，未來待疫情趨緩談簽約。豐邑強調，建案透過新科技也能提供客戶服務及溫度，拉近人與人之間的距離。