快訊

盧秀燕宣布提高奧運獎金 柔道摘銀楊勇緯9萬變200萬

評／睪固酮決定一切？跨性別者首度參加奧運，公平嗎？

豐邑機構推線上視訊賞屋獲佳績 後疫情時代成趨勢

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
民眾先透過線上賞屋瀏覽，再預約現場了解實際情況，可大幅提升成交率。豐邑機構提供
民眾先透過線上賞屋瀏覽，再預約現場了解實際情況，可大幅提升成交率。豐邑機構提供

疫情導致民眾外出賞屋意願大幅降低，也影響房市買氣。但豐邑機構並未停下腳步，積極創新求變，旗下建案紛紛推出線上賞屋。民眾預約線上實境賞屋，還有專人導覽講解，有問題立即一對一回應及解決，頗獲好評。

而隨著疫情趨緩降級，民眾先透過線上賞屋瀏覽再預約現場了解實際情況，大幅提升成交率，也成為後疫時代的另一項趨勢。

豐邑機構表示，隨著時代進步，科技發達。民眾因為居家防疫和在家上班，每天對著電腦網路，對數位軟體工具日漸熟悉。網路線上軟體多元而成熟，如果能善加利用，就可以創造出不同的效益。

之前在疫情警戒下，民眾外出到接待中心賞屋的人數明顯漸少，但是民眾買屋的需求仍在。

為滿足民眾期間想要賞屋看屋的需求，豐邑機構投入資源線上行銷，將旗下建案預錄影片介紹，藉由網路社群及官網曝光，民眾好屋資訊線上看，喜歡馬上可以致電預約，安全在家免出門，透過Line視訊通話等，線上軟體帶看，專人VIP介紹導覽服務，快速而便利，運用科技提高與潛在買家互動，頗獲好評。

因為疫情而必須居家防疫，使得民眾線上賞屋的接受度與意願大幅增加，線上預約與導覽賞屋的瀏覽數逐漸提升。尤其以年輕族群和科技業接受度最高，完全不影響成交意願。

在竹科上班的陳先生就說，不用去到現場就能拿到接待中心第一手資訊，舒服的坐在家裡就能看到樣品屋概況，並且在短時間內可快速掌握購屋資訊，過濾篩選想要的建案，既省時又方便。他也已預約後續現場簽約。

目前，豐邑機構旗下的建案包括「豐邑風采」、「浩瀚湖濱城」、「浩瀚菁科2Max」、「浩瀚豐世紀」及「豐采520」等，均推出線上賞屋。同時視訊導覽後均有收到客戶預約保留，未來待疫情趨緩談簽約。豐邑強調，建案透過新科技也能提供客戶服務及溫度，拉近人與人之間的距離。

疫情警戒標準降低後，民眾預約賞屋也明顯增加，多是之前曾線上賞屋再回流的民眾，亦大幅地提高成交率。因應後疫時代來臨，房地產銷售模式不得不隨之創新而進步，逐漸往線上賣房的趨勢邁進。

民眾預約線上實境賞屋，還有專人導覽講解，有問題立即一對一回應及解決。豐邑機構提供
民眾預約線上實境賞屋，還有專人導覽講解，有問題立即一對一回應及解決。豐邑機構提供
豐邑機構將旗下建案預錄影片介紹，藉由網路社群及官網曝光。豐邑機構提供
豐邑機構將旗下建案預錄影片介紹，藉由網路社群及官網曝光。豐邑機構提供

疫情 建案 軟體

延伸閱讀

集保指引 精進股東會防疫

喊口號、追加預算 謝立功批中央：不食肉糜

史上首次！海悅推出「千萬購屋金」協助首購族成家圓夢

福原愛婚變後復出 周予天曝江宏傑「囂張內幕」

相關新聞

泰福向美FDA提第二張藥證申請 爭取乳癌藥明年上市

泰福-KY（6541）今（3）日表示，繼首個生物相似藥產品TX01之後，泰福生技於美國時間8月2日已正式向美國食品藥物管...

政經私房話／宏匯許崑泰 買地愛用聞的

廿七日起全國警戒降至二級，曾自主停業超過一個月的新莊副都心新地標「宏匯廣場」，也恢復正常營業時間，同時率先引進「智能消毒...

美不干涉運價 航運業鬆口氣

美國聯邦海事委員會（FMC）主席馬非（Daniel Maffei）近日在美國國會上指出，根據美國航運法，該機構沒有權限干...

車市增溫 7月掛牌超預期

台灣疫情趨緩，車市買氣即增溫。7月車廠品牌展間人流較6月明顯成長三成以上，帶動單月總車市掛牌數回到38,064輛水準，雖...

晶片短缺…下半年車市變數

高級車品牌在6月大量交車後，7月占比下滑，不過，業內人士說，進口車的消費族群較不受民俗月因素影響交車，預期8月進口車的市...

航商看市況 熱到明年

全球海運詭譎多變，股民都相當好奇市場未來走勢，台航董事長劉文慶表示，今年不管是散裝船還是貨櫃輪，市況在需求推升下持續上演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。