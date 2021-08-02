iCHEF菜單整合系統升級 一鍵同步多家外送菜單

協助小餐廳因應疫情下的新餐飲型態，智慧餐飲科技領導者iCHEF今（2）日宣布第3季將完成與foodpanda跨國系統整合，讓iCHEF橫跨台灣、香港、新加坡、馬來西亞約9,000間小餐廳免費升級全通路管理能力。完成串接後，餐廳業者只要管理iCHEF POS系統中的菜單，可更新多個外送平台。店家接單在iCHEF POS App上單一介面即可完成。在和foodpanda系統整合後，iCHEF成為首個完成串接Facebook、Google、LINE、Grab、UberEats以及 foodpanda等世界級平台的餐飲科技平台。

iCHEF指出，即使警戒降級，線上外帶和外送仍將是餐廳重要的訂單來源，在7月疫情期間，iCHEF店家的線上接單量達100萬筆。為協助餐廳管理多通路訂單，iCHEF宣布整合foodpanda即時外送平台系統。功能開通之後，讓餐廳只要管理 「iCHEF POS 上的菜單」即可一鍵同步foodpanda與UberEats平台菜單，管理外送訂單。iCHEF共同創辦人程開佑表示，未來iCHEF會持續擴展新的合作夥伴，強化作為「Platform of Platforms」的角色。

iCHEF公布多平台菜單整合的系統升級，店家直接在iCHEF後台建立專屬於外送平台的菜單， 一鍵直接同步至消費者點選頁面，不需等待平台審核即可直接上架。iCHEF後台支援多達三組菜單設定，店家可針對不同時段設定用餐組合，外送平台會根據後台設定的時段自動更新菜單，讓餐廳接單、管理、設定菜單更省力。

為強化餐廳多通路管理，iCHEF 日前升級「外帶外送專區」介面，彙整來自現場、不同外送平台、LINE 點餐等各種外帶外送管道的訂單，餐廳可根據訂單來源，隨時篩選查看各通路的訂單狀況。接單後，iCHEF 出單機將依據餐廳設立的流程規則，自動列印廚房單或是餐點貼紙，接單時發票直接開出，保持出餐順序與分工的流暢。