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晶華酒店：館內各餐廳初期提供個人化套餐

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華安裝美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢。晶華提供
晶華安裝美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢。晶華提供

台北晶華酒店確實遵照中央疫情指揮中心和台北市政府的規範，於8月3日後依規定陸續提供館內各餐廳的訂位及內用服務，除用餐人數降載與採取梅花座入席之外，初期僅提供個人化套餐，栢麗廳自助餐廳的部分將會暫緩開放。

晶華酒店集團宣布，行政院日前宣布全台降為二級防疫警戒，今日雙北市府亦宣布開放餐飲業內用。官網上的「晶華美食到你家」外帶外送訂購則持續提供服務與快閃優惠、讓消費者能安心且輕鬆的在家品嚐星級美味。

配合解封提供賓客最安全的住宿與用餐空間，防疫措施和衛生把關毫不鬆懈。在集團衛生官的領導下，將採取十一項措施，持續加強防疫工作：

1. 全館電梯、公共廁所、健身房、公共區域等皆安裝「UVC全時消毒設備」，提供顧客安心潔淨好空氣。

2.安裝美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢，全館落實實聯制、出入口均設有全自動酒精消毒機。

3.每日08:30至20:00由專人定點清潔消毒電梯，進行搭乘人流管制；公共廁所每30分鐘進行巡檢清消。

4.健身房、精品商場...等公共區域進行人流總量管制 (室內2.25平方公尺/人)。健身房採預約制，每小時進行清消作業。

5.針對客房和公共區域的「十大接觸熱點」加強清潔消毒頻率，並以醫療級的紫外線消毒燈進行消毒。

6.客房指南全面升級為免翻閱電子版，退房後隨即清潔病消毒空調出風口濾網。

7.設置全台飯店最具規模的「食安實驗室」，執行食材溯源管理，保障消費者的飲食安全。

8.提升餐廳高風險接觸面之清潔消毒頻率，餐廳部分全面設置防疫隔板、提供公筷母匙非共用餐具，並由服務人員安排梅花座入席，同時拉開桌距以維持安全社交距離。各餐廳開放初期僅提供個人化套餐，並提醒消費者離座時須配戴口罩

9.規劃「虛實整合視訊會議」，會議場地全面設置防疫隔板，加強防疫措施。

10.全體同仁及廠商每日量測體溫並進行自主健康監測，工作期間依規定全程配戴口罩、面罩或護目鏡。同仁們並全面下載台灣社交距離APP以確保安全。

11. 籲請消費者進入飯店確實配戴口罩、進行手部清潔消毒並保持良好社交距離。

晶華於8月3日後依規定陸續提供館內各餐廳的訂位及內用服務。晶華提供
晶華於8月3日後依規定陸續提供館內各餐廳的訂位及內用服務。晶華提供

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