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央行小編揭露 羽球男雙金牌李洋小故事

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

賀！東京奧運台灣選手屢傳捷報，羽球男雙「麟洋配」奪金，國人共享喜悅，央行今（2）日揭露，男雙「麟洋配」李洋選手的小故事。李洋的父親李開湖（現改名為李峻淯）是央行駐警隊副隊長，李開湖更曾經與李洋搭檔參賽奪下冠軍，令人驚喜，央行小編也在今日揭露李洋的故事。

央行小編說，李洋的父親李開湖（現改名為李峻淯）是央行駐警隊副隊長；李洋與同是羽球國手的妹妹李芷蓁，從小就跟著李副隊長來央行羽球社所租用的弘道國中羽球館打球。

羽球男雙「麟洋配」奪金，國人共享喜悅，央行也與有榮焉！央行小編說，李副隊長羽球功力一流，直到李洋上高中後才拍下稱臣。不過，李副隊長寶刀未老，2020年9月曾與李洋搭檔，父子勇奪第49屆清晨盃羽球賽的明星親子組冠軍，而且李副隊長現在仍是央行羽球社主力。

央行 羽球 東京奧運

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