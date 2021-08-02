防疫警戒降級 北台中潭子、北屯兩區湧賞屋潮

防疫降級第一個周末假日，北台中潭子、北屯區湧現賞屋人潮，建商對降級抱持既期待又怕受傷害的心情，新案低調開賣，仍抵不住購屋熱情，其中久樘開發潭子新案周來客增加三成，北屯新案「惠宇和樂」則是三日秒殺，總太「心之所向」來客也大增三倍。

北台中房市烽火連天，11期、單元12、機捷、潭子分區輪漲，其中潭子區在今年前七月的交易量年增24.6%；五年內大樓新成屋均價為每坪22.99萬元，與去年同期相比上漲13%，與2018年同期比更是大增逾30%。

仲介業者指出，潭子除了受到北屯比價效應下的買盤之外，近期潭子產業移入、建設到位的區域優勢，吸引建商爭相推案，將為房價再一次推波助瀾。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元分析說，國道一新增連結74號快速道路的匝道起點就位在潭子區，北台中的交通樞紐地位確立，而潭子、豐原、后里的產業園區持續擴廠徵才，挹注大量人口移入，首選生活機能、交通便利的潭子區作為住家地點，也形成新案熱銷不斷的盛況。

尤其是具學區、大型綠地的弘富重劃區為潭子一級房市熱區，包括久樘、寶璽、嘉磐、恆山都相繼搶進推案。

其中，「久樘臻星」在預售階段就已熱烈完銷，近期完工交屋，緊接著將推出久樘臻星二期。新案尚未正式進場，就有大批購屋客詢問，上周防疫降二級警戒有15組來客，與疫情期間相比約增加三成。

另外，佳茂營建機構推出北台中最大規模的造鎮案，基地面積達6,962坪，第一期「佳茂大景莊園」2,360坪基地，規劃3至4房38至49坪，總戶數286戶產品，每坪開價35萬元，主打區域唯一戶戶充電車位。由於該案為潭子罕見的大規模建案，網友討論度極高，上周末現場來客也比前期大增。

寶璽機構旗下睿嚮建設首案「睿嚮大涵」，規劃37至42坪均質3房零店面精品寓所，全案由寶璽團隊操刀，期望將品牌一貫的質感美學與頂尖工程水平移植到北台中，最快今年第4季登場，為區域再掀話題。

惠宇建設7月中下旬低調開賣新案「惠宇和樂」，基地位在北屯葳格中學正對面，產品規劃3至4房格局，總戶數196戶，每坪開價36萬元，即使防疫期間建案曝光度大減，仍吸引許多自住型購屋客湧入，再次創下三天完銷紀錄。

深耕北屯廍子的總太地產，今年推出最新造鎮案「心之所向」，其基地位於環太東路、開發面積逾1.1萬坪，住宅產品規劃24至38坪、2至3房，每坪開價23萬至27萬元。

全案含店面共1,862戶，不僅是系列建案中最大量體，更結合周邊5,000坪麗園公園，首創於社區導入下潛式公園，打造都市罕見綠意宜居環境，吸引自住買盤搶進。

現場專案經理周暘淯說，「心之所向」自開案起皆採預約賞屋制，落實人群分流，並未受到疫情波及；不過，降級確實帶動房市回流效應，上周末案場來人約30組、較疫情嚴峻時增加三倍，全案銷售已超過900戶。

國道一新增連結74號快速道路匝道起點就位在潭子，北台中交通樞紐地位確立。記者宋健生／攝影