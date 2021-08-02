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富邦媒男性會員訂單成長逾4成 30-49歲會員是主力

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
富邦媒今年以來男性會員訂單成長超過4成。(照片提供:momo購物網)
富邦媒今年以來男性會員訂單成長超過4成。(照片提供:momo購物網)

富邦媒（8454）旗下momo購物網公布「男性消費趨勢報告書」，透析今年男性會員的消費樣態。momo觀察，男性網購消費實力持續壯大，站上男性會員訂單數年增破四成。從站上男性最愛買商品類別分析也可發現，健食品、3C家電、圖書、傢俱皆名列榜中。

momo男性會員消費力道強勁，今年統計截至7月，來自男性會員的訂單數較去年同期成長突破四成，其中經濟基礎實力穩固的30-49歲會員為主力消費族群，29歲以下新生代與70歲以上高年級生網購實力也持續升級。

momo進一步根據男性會員消費行為分析，男性會員在睡前最容易手滑下單，晚間9點至凌晨1點成「含金量」最高的購物時段，佔全天近三成的業績，其次為中午12點至下午3點，顯見休息放鬆的時間為網購高峰期。7成男性會員喜歡透過便利性高的行動裝置下單購物。

momo也分享「男神最愛買商品類別」做為父親節選購參考，其中男性開始正視身體健康，掀起保健食品暢旺買氣，如雞精、葉黃素、益生菌等都是熱銷選擇。男性的科技雷達靈敏，購物清單中自然也少不了3C家電，iPhone年度新機、switch電玩遊戲、清潔能手掃地機器人等皆為鎖定購買商品。閱讀習慣偏好商業理財類書籍，像是灰階思考、致富心態、原子習慣等書籍，為許多男性書櫃清單。疫情拉長居家時間，開始重視住宅舒適度，因此辦公椅、床墊等都是其瞄準入手商品。

在最愛買十大品牌方面，包含綜合型品牌無印良品、全球消費性電子品牌Apple、遊戲大廠任天堂、台灣筆電龍頭ASUS，以及運動潮流品牌adidas、知名玩具品牌樂高、敏感牙膏品牌舒酸定、國際認證藥廠永信藥品，以及美食指標麥當勞、義美都是男性的心頭所好。

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