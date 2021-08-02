快訊

直播／AZ、莫德納快要打光光 陳時中下午2時記者會說明

暴雨侵襲雲林北港緊急宣布停班停課 數百戶忙搬家具墊高

疫情降級衝買氣 7月車市優於預期

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣疫情趨緩，車市買氣卻增溫。7月份國內疫情狀況穩定控制，加上國人在逐漸習慣三級警戒的新生活型態下，展間人流較6月明顯成長3成以上，整體車市買氣也出現明顯回溫，7月總市場回到38,064台水準 (年減13.4%)，比上月成長36.3% ，優於原先預期。今年前七月總市場台數為159,873台(年增2.4%)。

市場產品結構部分，高級車品牌在6月大量交車後，7月佔比下滑到僅20.2%(較6月下降7.2%)，也使得國產品牌的佔有率普遍走升，國產車巿佔在7月份為52.7%(前七月累計為 53.2%)。

對於8月市場的直法，龍頭車廠和泰車指出，8月份預估為2.6萬台 (比去年衰退25%)，和泰車旗下兩品牌Toyota+Lexus 的目標預期則為8,500台。

展望8月雖進入傳統的民俗月淡季，不過隨著年輕人消費觀念改變，及解封後顧客用車需求的回溫，加上車廠持續提供有吸引力的優惠方案，預期今年8月份總市場將呈現淡季不淡的狀況，預估可達2.6萬台以上，比去年少25%(今年民俗月期間: 8/8-9/6，去年: 8/19-9/16，去年農曆7月較晚，有近20天的衝刺時間，今年則只有一周非民俗月，相對影響較大)。

至於7月和泰車旗下兩品牌的表現，T+L登錄實績：12,582台，市佔率33.1%。

和泰車指出， COROLLA CROSS銷售回神，在7月份領牌衝高到3,287台，佔國產休旅車超過40%，持續蟬聯全車種及休旅車銷售冠軍。RAV4本月領牌數亦來到2,367台，成功推升整體品牌銷售量。甫於7/12導入新年式的日本進口PRIUSPHV在上市首月表現優異，7月份登錄台數達85台，為之前平均月銷量的3 倍之多，後勢看漲。

LEXUS 於7月登錄 2,279台(年減比13.5%)，奪下豪華車品牌銷售No.1，尤其在休旅車級距市場占比高達41.3%，全面稱霸中大型休旅至小型跨界休旅。 NX車系本月銷售941台，拿下全高級車市場銷售單月冠軍。

和泰車 國產車

延伸閱讀

新冠三級警戒期酒駕事故降91.6% 防疫降級警方加強取締

南科熱度難擋 台南7月移轉量史上同期最佳

台塑四寶 7月營收估微減

降級解封首遇假日！基隆夜市爆滿人潮 毫無社交距離

相關新聞

最慘7月！台北、台中房市買賣創同期新低

各都地政局陸續公布今年7月買賣移轉棟數，其中台北市1,937棟及台中市2,657棟一同創下了統計以來7月份最低移轉棟數。

報復買盤來了？ 顏炳立：房市瀰漫蠢蠢欲動購買潮

戴德梁行總經理顏炳立今(2)日表示，隨著確診下降，報復性消費已經迫不及待，蠢蠢欲動的購買潮，已經瀰漫房市中。

疫情降級衝買氣 7月車市優於預期

台灣疫情趨緩，車市買氣卻增溫。7月份國內疫情狀況穩定控制，加上國人在逐漸習慣三級警戒的新生活型態下，展間人流較6月明顯成...

北市千萬內熱門宅 這社區可買到三房

預算1,000萬內，想買北市宅，哪些社區可選? 台北市政府統計熱門交易社區，總價1,000萬內，去年以內湖區「文德好境」...

東森集團後年拚營收站上千億大關 今年拚成長近6成

東森集團總裁王令麟今（2）日表示，自去年疫情開始，集團即因應推出「後疫情時代」佈局策略，著重發展民生消費用品，並陸續展現...

寶成、豐泰越南廠續停工 法人評製鞋族群為中立

製鞋大廠寶成（9904）、豐泰因應越南防疫需求，分別延長旗下越南廠區的停工時間至8月9日及8月15日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。