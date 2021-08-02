疫情降級衝買氣 7月車市優於預期

台灣疫情趨緩，車市買氣卻增溫。7月份國內疫情狀況穩定控制，加上國人在逐漸習慣三級警戒的新生活型態下，展間人流較6月明顯成長3成以上，整體車市買氣也出現明顯回溫，7月總市場回到38,064台水準 (年減13.4%)，比上月成長36.3% ，優於原先預期。今年前七月總市場台數為159,873台(年增2.4%)。

市場產品結構部分，高級車品牌在6月大量交車後，7月佔比下滑到僅20.2%(較6月下降7.2%)，也使得國產品牌的佔有率普遍走升，國產車巿佔在7月份為52.7%(前七月累計為 53.2%)。

對於8月市場的直法，龍頭車廠和泰車指出，8月份預估為2.6萬台 (比去年衰退25%)，和泰車旗下兩品牌Toyota+Lexus 的目標預期則為8,500台。

展望8月雖進入傳統的民俗月淡季，不過隨著年輕人消費觀念改變，及解封後顧客用車需求的回溫，加上車廠持續提供有吸引力的優惠方案，預期今年8月份總市場將呈現淡季不淡的狀況，預估可達2.6萬台以上，比去年少25%(今年民俗月期間: 8/8-9/6，去年: 8/19-9/16，去年農曆7月較晚，有近20天的衝刺時間，今年則只有一周非民俗月，相對影響較大)。

至於7月和泰車旗下兩品牌的表現，T+L登錄實績：12,582台，市佔率33.1%。

和泰車指出， COROLLA CROSS銷售回神，在7月份領牌衝高到3,287台，佔國產休旅車超過40%，持續蟬聯全車種及休旅車銷售冠軍。RAV4本月領牌數亦來到2,367台，成功推升整體品牌銷售量。甫於7/12導入新年式的日本進口PRIUSPHV在上市首月表現優異，7月份登錄台數達85台，為之前平均月銷量的3 倍之多，後勢看漲。

LEXUS 於7月登錄 2,279台(年減比13.5%)，奪下豪華車品牌銷售No.1，尤其在休旅車級距市場占比高達41.3%，全面稱霸中大型休旅至小型跨界休旅。 NX車系本月銷售941台，拿下全高級車市場銷售單月冠軍。