北市千萬內熱門宅 這社區可買到三房
預算1,000萬內，想買北市宅，哪些社區可選? 台北市政府統計熱門交易社區，總價1,000萬內，去年以內湖區「文德好境」交易23件最多，其次為中山區「春暉大樓」，第三為文山區「寶來社區」。
觀察北市熱門千萬宅，多為套房，僅文山區寶來社區、萬華區國光社區例外，寶來社區千萬宅平均交易坪數達29.5坪，為二到三房產品；國光社區平均坪數16.1坪，以二房產品為主。
台北市近日發布2020年不動產市場年報，針對1,000萬以內、1,000-1,500萬元、1,500-2,000萬元，三種不同總價帶前10大熱門交易社區進行統計，提供不同預算民眾購屋參考。
其中1,000萬以內十大交易熱門社區，分別位於內湖、中山、文山以及萬華，包括內湖區文德好境、 力霸國鼎、中山區春暉大樓、首都大廈、文山區寶來社區、欣聯芳朵、巨星廣場大廈、愛眉山莊，以及萬華區國光社區、真愛密碼。
觀察十大熱門千萬宅，單價以文山區寶來社區最便宜，去年成交一坪28.9萬元，還不到三字頭，另外春暉大樓、巨星廣場、以及國光社區也都在四字頭，最貴為成交量第一名的內湖文德好境，單價一坪約75萬元。
住商不動產企研室經理徐佳馨表示，熱門交易千萬宅中，部分社區位於山坡地，抑或屋齡老舊，如寶來社區屋齡已36年，國光社區屋齡更已達42年，可能影響貸款條件。此外，購買時要注意屋況、是否有海砂等疑慮，以及周邊環境良窳，多方考慮之後再出手。
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