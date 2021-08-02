東森集團後年拚營收站上千億大關 今年拚成長近6成

東森集團總裁王令麟今（2）日表示，自去年疫情開始，集團即因應推出「後疫情時代」佈局策略，著重發展民生消費用品，並陸續展現成效，預估今年營收可望挑戰522億元，拚較去年成長近6成。明（2022）年營收目標866億元、2023年拚集團營收站上千億大關。並將進軍國際化市場，打造品牌內容IP，建構出一站式服務的東森生態圈。

王令麟表示，自去年疫情開始，集團全力推動東森農場，整合熊媽媽生鮮垂直電商，發展生鮮、食品，美容、保健等自營商品，帶動業績迅速成長。2021年東森集團將挑戰營收522億元、2022年目標866億元、2023年目標1160億元、2024年目標1556億，2025年目標2020億，並朝向美食、美麗、健康、娛樂影音事業大未來前進。

由於疫情持續三級警戒，宅經濟發燒，民眾線上購買需求大增，東森購物旗下在2018、2020年先後併購的草莓網及熊媽媽買菜網，業績均大幅成長，草莓網今年上半年營收4.8億（港幣），年成長率達42%，因防疫管制，民眾長時間居家對蔬果、魚肉類線上採購需求大增，熊媽媽買菜網6月業績也較5月成長23%，年成長率達90%。

東森集團表示，旗下無論是新媒體或新零售事業，今年上半年都繳出漂亮成績單，尤其去年陸續取得台北捷運、新北環狀線、台灣高鐵、桃園機場捷運及台北市公車街道家具廣告之媒體代理，佔目前台灣交通媒體七成，未來將進一步整合線上線下廣告，打造全台最大的線下廣告媒體及一站式精準廣告服務平台。

此外，東森直消電商事業上半年訂單業績28億，營業利益2.94億，與去年同期相比增長399%，不過，公司表示，近期受到競業與網路人士眼紅、傳散不明謠言抹黑，但公司成立正派正當經營，也願意接納各種不同的想法與聲音。日後也將持續加強傳銷商正確合規的方法，並由公司紀律委員會嚴謹規範傳銷商，而對於善意建議評論，東森直消電商皆虛心接受並精進改善。