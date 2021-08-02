寶成、豐泰越南廠續停工 法人評製鞋族群為中立

製鞋大廠寶成（9904）、豐泰因應越南防疫需求，分別延長旗下越南廠區的停工時間至8月9日及8月15日。

法人機構表示，在此次延長停工時間措施實施後，寶成及豐泰在越南的生產基地停工時間將接近一個月，因越南為業者產能佈局重地，停工延長對兩大製鞋業者的短期營運都有顯著影響。預估製鞋業者2021年獲利將顯著成長，短期因疫情升溫帶來風險，維持相關製鞋業者的投資建議為中立。

分析師指出，在此次延長停工時間措施實施後，以產能來看，越南是寶成製鞋業務的主要產能布局地點之一，占寶成集團製鞋產能約45%，豐泰在越南的產能占比也約有五成。越南廠區的停工延長對兩大製鞋業者的短期營運都有顯著影響，目前業者規劃在解除停工後以加班方式增加產出因應客戶訂單需求。

但預估即使未來解封復工，產能的回升速度也不會太快，製鞋業者的營收回升不會一次到位，預期第3季末到第4季間才可望恢復全產能生產。

在產業前景方面，製鞋產業隨疫情逐漸受到控制已走出谷底，預期隨著歐美等主要消費國逐漸解封，運動鞋銷售量將增加。目前客戶的訂單量已增加，預期可推升下半年製鞋產業營運成長。只是製鞋業為高度勞力密集的產業，若有員工染疫都會對產能造成影響，因此短期需注意疫情升溫風險。