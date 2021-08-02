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南科熱度難擋 台南7月移轉量史上同期最佳

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台南 記者游智文／攝影
台南 記者游智文／攝影

台南市政府公布7月移轉棟數2,545棟，月減22％，年增13%，雖比上月減少，但仍衝出台南史上最佳的7月紀錄，同時也是2016年房地合一上路以來，歷月次高表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第二季受疫情干擾，影響房屋帶看及購屋意願暫緩，加上房地合一2.0上路，民眾搶舊制過戶的黃金時機終止，節稅急售潮退潮，7月移轉量因此降溫。

不過台南持續受惠南科效應，加上地方建設發展題材不斷，置產族積極布局，交易熱度一路爆衝，近期房市表現可謂六都中的佼佼者，而7月底開始全台微解封，民眾疫情恐慌逐漸減弱，遞延的買氣也可望接續解封出籠。

觀察本月台南買賣移轉棟數，由永康區、安南區、安平區拿下前三，其中永康區705棟，月增64%，年增達128%，創下縣市合併以來的歷史最高紀錄，安南區433棟月增58%，年增也達116%。

台灣房屋台南永康加盟店店東楊倉銘表示，南科帶來就業機會及購屋需求，永康區生活機能成熟、交通便利，吸引大批南科新貴落腳，近期砲校遷移改建創意設計園區、鹽行重劃區等題材加持，房市更是旺上加旺。

他表示，安南區「水舞川1期」、安平區「真愛2」，7月有近百戶的交屋，推高區域移轉量；除了交屋潮助攻，南科效應外溢下，整個大台南生活圈，包括土地、廠房、店面等產品都備受投資人看好，價量表現持續雙爆衝，幾乎是把疫情擺一邊，熱度難擋。

房地合一 疫情

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