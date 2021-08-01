疫情籠罩 達新越南廠停工時間延長至8月15日
越南疫情持續籠罩，國內風雨衣龍頭達新（1315）今天代子公司達越公告，為配合越南當地政府防疫措施及維護員工安全，位在胡志明新順加工區的越南廠從將延長停工時間至8月15日。
由於越南疫情爆發，達新早在上月12日就第一時間宣布子公司達越位在的越南廠從7月13日至23日自主暫時停工11天。當時達新越南廠為自主停工，主要考量越南疫情嚴峻，不希望讓員工曝露在危險之中。
不過因為越南疫情持續嚴峻，為配合當地政府防疫措施，達新今天再公告越南廠停工時間延長至8月15日。達新評估，此次停工將使部份營收持續遞延，但公司整體營運活動的實際影響程度不大，對公司財務及業務也不致造成重大影響。
接下來達新的因應措施包括將持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施，並視情況進行生產調度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言