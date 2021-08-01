疫情籠罩 達新越南廠停工時間延長至8月15日

越南疫情持續籠罩，國內風雨衣龍頭達新（1315）今天代子公司達越公告，為配合越南當地政府防疫措施及維護員工安全，位在胡志明新順加工區的越南廠從將延長停工時間至8月15日。

由於越南疫情爆發，達新早在上月12日就第一時間宣布子公司達越位在的越南廠從7月13日至23日自主暫時停工11天。當時達新越南廠為自主停工，主要考量越南疫情嚴峻，不希望讓員工曝露在危險之中。

不過因為越南疫情持續嚴峻，為配合當地政府防疫措施，達新今天再公告越南廠停工時間延長至8月15日。達新評估，此次停工將使部份營收持續遞延，但公司整體營運活動的實際影響程度不大，對公司財務及業務也不致造成重大影響。

接下來達新的因應措施包括將持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施，並視情況進行生產調度。