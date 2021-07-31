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羽球／直落2退大陸高塔 麟洋配贏下台灣史上奧運第7金

羽球「麟洋配」奧運奪金 土銀:記功、升等及獎金獎勵！

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

臺灣土地銀行羽球「黃金男雙」王齊麟／李洋2020東京奧運，勇奪羽球項目男子雙打金牌，為國爭光，創造空前佳績。

土地銀行羽球選手「黃金男雙」王齊麟、李洋31日東京奧運羽球項目金牌爭奪戰中以「齊心協力，洋名國際」決心，展現最佳合拍默契，面對中國李俊慧／劉雨辰組合，以21：18、21：12，順利為中華隊再添一面金牌，這也是「麟、洋配」繼今年1月在泰國連續取得BWF舉辦的三場賽事冠軍後，再次為台灣羽球創下奧運男雙空前最佳紀錄，讓台灣羽球在世界舞台上發光發熱，為國爭光。

土地銀行成立羽球隊，到這個月剛好屆滿45年，默默付出培育球員，支助球員除訓練外，還包含生活起居照料、出國比賽經費、課業輔導、銀行業務專業訓練等。目前土地銀行正式球員（行員）14人，預備隊員培訓有34人，預備隊員是與國中、高中、大學建教合作，每年提供訓練經費給學校，隊員每月發給營養費，從基層開始培育球員，一代傳一代，生生不息，目前這些球員在中等學校運動會或甲組排名賽中大放異彩，成績優越。

土地銀行善盡社會責任，從歷任董事長及總經理全力支持球隊，珍惜球員，現任董事長謝娟娟及總經理何英明，更甚以往，對球隊照顧更無微不至，本次東京奧運獲得空前佳績，為國爭光，是國家驕傲更是榮耀，本行對於麟洋兩位球員將給予記功、升等及獎金獎勵，以表揚他們的功績。

誠如麟洋兩位球員所說：「我來自台灣，我來自土地銀行」，土地銀行也以他們為驕傲。

東京奧運 土地銀行 羽球

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