騰輝拚當CCL上半年每股獲利王 董座樂觀下半年需求

利基銅箔基板（CCL）廠商騰輝（6672）力拚產業上半年每股獲利王，同時昨日股東會順利改選並由聯華氣體總座唐靜洲首度加入公司董事會，取代原先純屬財務投資的炎洲集團，會後董事會並由勞開陸續任董座。

此次騰輝董事會新任的董事聯華總座唐靜洲也是勞開陸高中學長，雙方認識已久。勞開陸今日受訪也提到，公司重心持續放在全球布局，股東結構也趨向健康發展，而新增董事有助未來產業應用互補，聯華氣體屬於聯華神通集團，雙方在IPC領域也有共同的終端客戶能持續開拓高階應用。

展望下半年，勞開陸指出，整體樂觀看待市場需求，雖然CCL產業在各家大舉擴產下絕對趨向供過於求，但短期間仍屬於供需平衡，同時騰輝持續專攻利基領域並鎖定特殊應用如軍工航太、汽車散熱，自然不會落入紅海市場的競爭。同時騰輝在海內外通路布局完整，外國員工也是公司股東，等於是大家一起創業、向心力十足。

騰輝電子專供汽車、LED、國防、航空航天、醫療和工業等市場及高品質的基本材料，同時官方網站介紹強調，提供國防和航空航太利基領域板材，且騰輝電子是亞洲唯一符合AS9100 Rev D規格的製造商。