欣陸投控三大事業體 改革創新、開發新市場

欣陸投控（3703）今（30）日召開110年股東常會，旗下三大事業體不只有亮眼成績，也深化改革創新，因應未來。大陸工程運用科技強化職安並提升生產力、大陸建設有四個新建案，持續為集團挹注營收、欣達環工將投入焚化爐及生質能市場。

欣陸投控成立於2010年，旗下共有三大事業體，包含大陸工程、大陸建設和欣達環工。依欣陸2020年內部營收統計，營造工程占59%、建設開發占27%、環境工程占14%。

大陸工程2020年合併營收為140.72億元、稅後淨利為2.55億元。去年土木和建築專案貢獻最多營收，包含「GC01 桃園捷運綠線」、「廣慈博愛園區社宅」和「C214 標南臺南站路段地下化工程」。截至2021年第1季，大陸工程之待建工程存量為 665 億元，相當於2020年營收的4.7倍，足以支撐未來3.5年的營收目標。

大陸工程運用科技強化職安，並提升生產力，日前該公司在南港機廠公共住宅工務，運用VR虛擬實境、AI智慧型電子圍籬、BIM建築資訊模型等技術，將科技靈活應用在工地管理。大陸工程執行長Mr. Simon Buttery表示，這些科技將對營造工程帶來助益，並減少不必要的浪費。

看向欣陸投控的第二大事業體—大陸建設，2020年合併營收58.30億元、稅後淨利為8.86億元。2020年營收主要來自新完工交屋的「丽格」和既有的「琢白」與「宝格」等成屋。大陸建設董事長張良吉提及，截至2021年第1季，尚未交屋之已售房地銷售合約總價為 163 億元，相當於2020年營收的2.8倍，預計於2021年至2023年間交屋後認列營收。

今年大陸建設在國內有四個新建案，包含台北市南京東路的馥敦飯店合建案「鐫萃」、共和大廈都更案、台中的惠國101案與大坑案。而位於台北市的「琢豐」、美國舊金山的「尚芮公寓SERIF」和馬來西亞吉隆坡的建案「Capri by Fraser」也將陸續完工，持續為集團挹注營收。

欣陸投控第三大事業體欣達環工2020年營收、獲利雙雙創新高，合併營收為31.06億元、稅後淨利為3.59億元。2020年除營運中的「淡水污水下水道系統 BOT」和「高雄鳳山溪再生水 BTO」專案穩定成長外，「高雄臨海污水廠暨再生水廠 BTO」也進入興建高峰，為營運注入一股活水。此外，該公司目前有七個水務專案，預估將推升營運。

欣達環工總經理周黎明說，在水資源短缺下，除了提升水資源相關的核心能力，也會結盟夥伴進入焚化爐領域，並運用現用厭氧消化技術和實績開發生質能業務。