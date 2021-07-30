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中部建商對下半年樂觀 估全年推案3000億與去年相當

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
現階段台中大樓產品基於總價市場考量，以小坪數2至3房為主力產品。記者宋健生/攝影
現階段台中大樓產品基於總價市場考量，以小坪數2至3房為主力產品。記者宋健生/攝影

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，隨著疫情趨緩，中部同業下半年積極促銷，除非疫情再度升溫，否則今年總銷應與去年相當，在地建商仍對後市持樂觀態度，購地亦趨於積極。

根據統計，2020年台中市新推個案2萬4,450戶，總銷3,049億元；今年上半年預售案1萬3,809戶，總銷1,673億元。

王至亮表示，目前市場以去化餘屋與新推個案並進，大致呈現「量增價穩」格局。業界也普遍認為，去化餘屋、保守經營，有利市場良性發展。

而外地建商及上市櫃公司則對大面積精華區土地頻頻出手，造成地價屢創新高。如亞昕代子公司全虹建設以每坪近155萬元取得北區忠明路849坪商一土地；聯聚建設以總價28.8億元、單價320萬元成交市政北七路沐夏時尚精品旅館新六土地，未來房價可能往每坪百萬元邁進。

遠雄建設（5522）以38.8億元、單價320萬元，購入1,213坪七期市政北七路波特曼汽車旅館；興富發建設（2542）也以33.2億元、單價350萬元，購入920坪七期市政北七路惠國段88地號土地。

興富發建設對於收購產權獨立、地塊方整的摩鐵情有獨鍾，繼1月斥資17.91億元收購七期「沙夏精品汽車旅館」後，再以近32億元收購樺品居汽車旅館，堪稱「七期購地王」。

展望今年年房市，王至亮說，受新冠肺炎影響，雖然疫情不是很嚴重，但是多數個案來客銳減之下，預估下半年中小型建商推新案會採取觀望，而大型建商及上市櫃公司則大量推案，因此預估台中市今年推案量約近3,000億元，與去年持平，如果順銷，量能甚至可能超越去年。

今年4月7日水湳經貿園區文商段79地號土地，由鉅建設一舉衝出約72億元天價，溢價率74.3%，換算單價高達280萬元，不僅是此次標售的溢價率最高，更是水湳經貿園區有史以來的土地交易單價、總價雙冠王，未來水湳經貿園區大樓單價將往5字頭邁進。

至於推案熱區，原台中縣區以太平、大里、潭子與烏日、清水、梧棲、沙鹿等地區為主，單價在30萬元以下、25至40坪的首購產品為市場主流。

王至亮表示，現階段台中市大樓產品基於總價市場考量，以小坪數2至3房為主力產品，規劃坪數以18至35坪產品總價600萬至800萬元左右開發的趨勢漸多。

台中市郊區大樓產品，單價1字頭區域往2字頭邁進，尤其海線區域總價450萬元起左右產品也漸多，部分地價在20萬元上下地區，業者甚至規劃7樓以下公寓3低產品(低總價、低公設、低自備)因應市場變化。

由於大台中地區預售大樓案1至2房產品戶數已達總戶數五成以上，此類產品在房地產價格下滑時往往因為銀貸核貸成數不足，或買方不願配合而不易順利交屋，因此同業回歸正常規劃3房產品，從如何降低成本、增加附加價值著手才是良策。

目前，房地產市場以置產及年輕首購自住型客層為主力，市調分析價格方面，認為餘屋量大區域賣壓沉重，會呈現價格往下趨勢，餘屋量少區域會呈現價格持穩後緩升格局。

由於房貸利率仍維持低檔，加上政府拚施政、拚經濟的因素，持續釋放更多利多，儘管疫情影響房市交易，但預估房市交易量應與2020年持平。

王至亮建議同業，謹慎因應市場的變化，採穩健經營的心態，慎選土地堅持好的規劃，並以長期經營眼光來因應多變的房屋市場，如何控制成本與效益，尤其是在品牌經營、地段選擇、產品規劃差異化與售後服務等，將是房地產經營致勝的關鍵。

台中市合併後歷年總人口數一覽。大台中不動產開發公會提供
台中市合併後歷年總人口數一覽。大台中不動產開發公會提供
大台中不動產開發公會理事長王至亮。記者宋健生/攝影
大台中不動產開發公會理事長王至亮。記者宋健生/攝影
目前台中房地產市場以置產及年輕首購自住型客層為主力。記者宋健生/攝影
目前台中房地產市場以置產及年輕首購自住型客層為主力。記者宋健生/攝影
業界預估台中市今年推案量約近3,000億元，約與去年持平。記者宋健生/攝影
業界預估台中市今年推案量約近3,000億元，約與去年持平。記者宋健生/攝影

疫情 建商

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