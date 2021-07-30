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悠遊付搶攻餐飲版圖 鼎王餐飲三大品牌上線
悠遊付搶攻餐飲版圖有重大成果，即日起鼎王餐飲集團旗下三大知名品牌鼎王麻辣鍋、無老鍋、塩選輕塩風燒肉提供消費者以悠遊付結帳，自8月1日起至8月31日止，單筆消費滿999元，筆筆皆享9%悠遊付儲值金回饋。
民以食為天，享受美食也是基本人權，悠遊卡公司在建構「一卡一付」生態圈時，拓展餐飲版圖是重點中的重點，從平民美食到中高價位餐廳，都希望會員可以享受到免帶現金、無接觸支付的便利與安全。
鼎王餐飲集團以鼎王麻辣鍋起家，是老饕心中高檔麻辣鍋的代名詞，之後創立的新品牌無老鍋、塩選輕塩風燒肉也都在美食界享有盛名，是在外用餐的首選之一。
慶祝鼎王餐飲集團3大品牌於悠遊付上線，自8月1日起至8月31日止，在鼎王集團品牌鼎王麻辣鍋、無老鍋、塩選輕塩風燒肉單筆消費999元以上，筆筆享9%悠遊付儲值金回饋，每悠遊付帳戶最高回饋200元。享受美食、優惠兼得，選悠遊付就對了。
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