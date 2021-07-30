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搶夏安心出遊去 長汎假期推迷你小團到府接送

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
「台北君悅奢華體驗十分瀑布庭園餐廳2日」，將帶你前往有台灣尼加拉瀑布之稱的平溪十分瀑布，親訪台灣歷史百大景點菁桐車站。 圖/長汎假期提供
「台北君悅奢華體驗十分瀑布庭園餐廳2日」，將帶你前往有台灣尼加拉瀑布之稱的平溪十分瀑布，親訪台灣歷史百大景點菁桐車站。 圖/長汎假期提供

疫情警戒調降至第二級，中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁多項旅遊管制。目前正值暑假旅遊旺季，許多民眾表示在家悶了兩個多月，渴望出外旅遊散心，但仍抱持謹慎態度觀望。長榮航空直營旅行社—長汎假期對此次旅遊鬆綁特別謹慎，採取高標規劃，嚴選優質業者合作，落實防疫措施，推出各地安心旅遊遊程，讓旅客在安心無虞的配套中，重拾戶外旅遊所帶來的歡笑與回憶。

FUN心小車之旅GO 4-6人成團 司機親自到府接送

長汎假期將旅客安全擺第一，因應防疫考量，不併團的旅行方式是現在民眾出遊首選，推出「FUN心小車之旅GO」系列遊程，四至六位親友自組成團便可出發。使用解人座小車由司機親自到府接送服務，避開自行搭車、轉車所帶來的風險。車輛全面清潔消毒，全程遵守政府防疫公告，建立實名制、測量體溫、配戴口罩等措施。期盼暑假期間迎接旅客回流的同時，長汎假期已做足萬分的準備，將以旅客健康為首要考量，帶給旅客耳目一新的安心旅遊。

此外，長汎假期嚴選優質旅宿業者攜手防疫，為確保旅客健康，各地業者皆採更嚴格管理，旅宿業者如花蓮「秧悦美地度假酒店」，疫情期間僅開放三分之一房間，並間隔72小時才再次開放下組旅客入住；台北「Just Sleep 捷絲旅」以無接觸之服務方式辦理進退房。行程中用餐也遵循防疫規範，採分時分流用餐、設立梅花座及隔板，或提供個人套餐送至旅客房間內享用。

下榻星級飯店好舒適台北寒舍艾麗白石湖吊橋2日遊2,299元起

疫情改變了國人以往的旅行型態，更加偏好戶外自然旅行及重視身心靈釋放。長汎假期系列行程白天帶旅客暢遊大自然，晚上入住好飯店好好放鬆。特別推薦超值行程「台北寒舍艾麗白石湖吊橋2日」，探訪以龍形山脈為設計理念的白石湖吊橋，朝聖全台最大聖王公廟碧山巖，晚上下榻信義區寒舍艾麗只要2,299元起。「台北君悅奢華體驗十分瀑布庭園餐廳2日」將帶你前往有台灣尼加拉瀑布之稱的平溪十分瀑布，親訪台灣歷史百大景點菁桐車站，晚上下榻鄰近101地標的五星君悅酒店。

暑假親子FUN心玩 東台灣綠旅行掀風潮 山海風景皆舒心

想趕在暑假結束前帶孩子出去走走嗎？長汎假期特別推薦「FUN五星台中霧峰穿越時空美學之旅2日」深遊自然與文化歷史資源豐富的台中霧峰，巡禮台灣最大的古蹟建築群「霧峰林家花園」走入台灣百年故事，並能體驗自然農耕與植染手作，晚上入住五星級台中長榮桂冠酒店；多樣寓教於樂的行程，最能帶給孩子充實歡樂的暑假時光。

想要遠離都市的人潮與喧囂，那別錯過東台灣的悠活行程。「台東鹿野單車行3日」帶你換個方式深遊鹿野，騎乘單車感受林蔭之美，還能親訪網美打卡聖地台東森林公園，遼闊茂盛的森林風貌，不僅淨化眼球，也洗滌身心。「曙光台東慢旅行3日」汲取來自大自然療癒身心靈的忘憂力量，凝視最美花東海岸線三仙台，漫步於夢幻仙境台東森林公園，享用旗魚頂級個人套餐、精緻原住民風味餐。

長汎假期利用疫情時間，以最嚴謹的標準，緊鑼密鼓籌備「FUN心小車之旅GO」系列遊程，期待能為每位旅客，帶來一趟今夏最安心、舒適的旅程。更多旅遊產品資訊，請上長汎假期官網查詢https://www.everfuntravel.com/

想要遠離都市的人潮與喧囂，那別錯過東台灣的悠活行程。 圖/長汎假期提供
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疫情 暑假

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