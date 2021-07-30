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疫情警戒降級 長汎假期推迷你小團到府接送

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
長汎力推十分瀑布（長汎提供）
長汎力推十分瀑布（長汎提供）

疫情警戒降級，民眾又想出去玩又怕有風險。「長榮航空直營旅行社—長汎假期」對此次旅遊鬆綁特別謹慎，採取高標規劃，推出各地安心旅遊遊程，讓旅客在安心無虞的配套中，重拾戶外旅遊所帶來的歡笑與回憶。

長汎假期將因應防疫考量，不併團的旅行方式是現在民眾出遊首選，推出「FUN心小車之旅GO」系列遊程，4-6位親友自組成團便可出發。使用9人座小車由司機親自到府接送服務，避開自行搭車、轉車所帶來的風險。車輛全面清潔消毒，全程遵守政府防疫公告，建立實名制、測量體溫、配戴口罩等措施。期盼暑假期間迎接旅客回流的同時，長汎假期已做足萬分的準備，將以旅客健康為首要考量，帶給旅客耳目一新的安心旅遊。

此外，長汎假期嚴選優質旅宿業者攜手防疫，為確保旅客健康，各地業者皆採更嚴格管理，旅宿業者如花蓮「秧悦美地度假酒店」，疫情期間僅開放三分之一房間，並間隔72小時才再次開放下組旅客入住；台北「Just Sleep 捷絲旅」以無接觸之服務方式辦理進退房。行程中用餐也遵循防疫規範，採分時分流用餐、設立梅花座及隔板，或提供個人套餐送至旅客房間內享用。

疫情改變了國人以往的旅行型態，更加偏好戶外自然旅行及重視身心靈釋放。長汎假期系列行程白天帶旅客暢遊大自然，晚上入住好飯店好好放鬆。特別推薦超值行程「台北寒舍艾麗白石湖吊橋2日」，探訪以龍形山脈為設計理念的白石湖吊橋，朝聖全台最大聖王公廟碧山巖，晚上下榻信義區寒舍艾麗只要$2,299起！「台北君悅奢華體驗十分瀑布庭園餐廳2日」前往有台灣尼加拉瀑布之稱的平溪十分瀑布，親訪台灣歷史百大景點菁桐車站，晚上下榻鄰近101地標的五星君悅酒店。

想要遠離都市的人潮與喧囂，那別錯過東台灣的悠活行程。「台東鹿野單車行3日」深遊鹿野，騎乘單車感受林蔭之美，還能親訪網美打卡聖地台東森林公園，遼闊茂盛的森林風貌，不僅淨化眼球，也洗滌身心。

疫情 長榮航空

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